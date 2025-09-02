GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Hoy inicia una nueva era en el Poder Judicial con la instalación de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la reforma judicial que comenzó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fue concluida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Pleno ahora está conformado por Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.

Éstos son algunos de los cambios más comentados:

1. Inclusión de lenguas indígenas

El abogado oaxaqueño Hugo Aguilar, primer indígena en encabezar la SCJN, inició su gestión como ministro presidente con un hecho inédito: su semblanza —y la de sus compañeros— aparece publicada en la página oficial en español y cinco lenguas indígenas: náhuatl, maya, tsotsil, tseltal y mixteco.

2. Cambio de vestimenta

En la fotografía oficial, Aguilar porta una toga con bordados inspirados en pueblos originarios, un símbolo de identidad que contrasta con la indumentaria tradicional de los ministros.

3. El nuevo canal de la Corte

El canal de televisión de la Corte se transformará en Plural TV, bajo la dirección del poeta y periodista Mardonio Carballo. Su misión será ofrecer contenidos con perspectiva cultural para luchar contra el racismo en los medios.

4. Módulo ciudadano

Por primera vez, la SCJN abrió un módulo de atención ciudadana afuera de su sede en el Centro Histórico. El anuncio se realizó a través de su cuenta de TikTok, buscando acercar la institución a la gente.

5. Ceremonias y bastones de mando

Las ministras y ministros iniciaron actividades en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, donde participaron en una ceremonia de consagración de los bastones de mando, encabezada por médicas tradicionales, un marakame, un caracolero y familiares de los nuevos integrantes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]