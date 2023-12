Lenia Batres rinde protesta en Senado como ministra de la Suprema Corte

Luego de recibir la notificación del titular del Poder Ejecutivo Federal por la que designó a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado de la República se dio por enterado y llamó a la persona designada a rendir protesta al cargo.

Tras rendir protesta Batres Guadarrama, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, le deseó éxito en su encargo a nombre de la Cámara Alta y posteriormente entregar el nombramiento.

Lenia Batres Guadarrama es militante de Morena y se desempeñó como diputada federal en la 57 legislatura del Congreso.

Hasta hoy ocupaba el cargo de Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Durante su comparecencia ante el Senado se pronunció por impulsar un cambio profundo en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“No corresponde al Poder Judicial nombrar o destituir gobernadores, impedir la distribución de libros de texto gratuito, invalidar leyes cuando no está en duda la inconstitucionalidad de los actos, el desarrollo democrático que vive nuestro país requiere de altura de miras (…) Ya es hora de que la Suprema Corte y demás órganos del Poder Judicial Federal adopten una actuación austera que cumpla su obligación de impartir justicia pronta y expedita, que asuman que la función judicial no es patrimonio de los jueces, no es parte de una carrera escalafonaria, sino servicio público para la sociedad”.

Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN.