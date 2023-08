Estados que reportan casos de lepra en México; ve qué es y cuáles son sus síntomas

Es importante atender lo antes posible la lepra. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Secretaría de Salud (SSa) informó en su Boletín Epidemiológico 29 que actualmente 28 estados del país presentan casos de lepra en tratamiento sumando 300. De estos, siete entidades registraron municipios con una mayor prevalencia de la enfermedad, por lo que son considerados como “Municipios prioritarios para lepra”.

De acuerdo con la SSa, de los 300 casos de lepra registrados hasta el 22 de julio en México, 78% (234) son multibacilares y 22% (66) son paucibacilares.

Entidades en México con casos de lepra

Aguascalientes Baja California Campeche Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán Zacatecas

Mapa de prevalencia de lepra en México. | Foto: SSa.

Los siete estados con “Municipios prioritarios para lepra” son:

Jalisco (Tuxcacuesco, San Sebastián del Oeste y San Cristóbal de la Barranca)

Michoacán (Nocupétaro y Nuevo Urecho)

Morelos (Tlaltizapan)

Nuevo León (Lampazos)

Oaxaca (El Espinal,Santiago Niltepec y San Miguel Chimalapa)

Sinaloa (Choix)

Yucatán (Tunkas)

Mapa de municipios prioritarios por casos de lepra. | Foto: SSa.

¿Qué es la lepra?

La lepra es una enfermedad crónica infectocontagiosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, además de otros órganos y, en ocasiones, es sistemática.

Las autoridades establecen que se trata de una enfermedad crónica que tiene cura a base de un tratamiento médico de antibióticos para eliminar la sintomatología que se caracteriza principalmente por lesiones de color rojizo en la piel, así como el entumecimiento que se puede generar en los pies y manos.

Ver más 30 de enero | Día Mundial contra la #Lepra



Es fundamental poner fin a la discriminación, el estigma y los prejuicios hacia las personas afectadas por esta enfermedad.



Conoce más en ➡️ https://t.co/M2KbvX88LY #MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/C61K57qmo0 — SALUD México (@SSalud_mx) January 31, 2022

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más evidentes que permiten detectarla son:

La aparición de manchas (máculas) en la piel

Disminución o pérdida de la sensibilidad en la piel

Pérdida o reducción del vello

Falta o reducción de la transpiración

¿Cómo se contagia?

La lepra se contagia de persona a persona por un contacto directo y prolongado, calculado en aproximadamente de 3 a 5 años. Se produce entre un enfermo con posibilidad de transmitir la enfermedad (ya que no todos los que padecen lepra eliminan bacilos fuera de su organismo) y una persona sana susceptible.

Es decir, debe mediar una predisposición especial para poder enfermar. La mayoría de las personas posee resistencia natural al Mycobacterium leprae.

¿Cuáles son las consecuencias de la lepra?

Es importante atender lo antes posible la lepra, de lo contrario provoca discapacidad, debido a que causa lesiones progresivas y permanentes en la piel, en los nervios, las extremidades y en los ojos.

Uno de los principales problemas es que los pacientes con lepra llegan con la enfermedad muy avanzada porque no tienen un diagnóstico temprano. Algunos no consultan por desconocimiento, pero también a veces pasan dos o tres años sin diagnóstico porque muchos médicos no lo detectan.

La lepra es curable, aunque el tratamiento tarda entre un año y medio o dos.