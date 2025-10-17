Ley de amparo entra en vigor este viernes; se publicó en el DOF

GENERANDO AUDIO...

El Senado aprobó la ley de amparo. Foto: Cuartoscuro

La Ley de Amparo entrará en vigor este viernes 17 de octubre, luego de que fue publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras su aprobación en la cámara de Senadores

“El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, destaca el texto publicado en el DOF.

De acuerdo con lo publicado en el DOF:

“Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”

Además, destacó que el Órgano de Administración Judicial contará con 360 días naturales, a partir de la entrada en funciones, para realizar las adecuaciones al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación.

Agregó, también, que tanto autoridades de la Federación como entidades federativas, municipios y alcaldías, tendrán un plazo de 180 días naturales “para dar cumplimiento a este Decreto y crear sus perfiles en el Sistema”.

Aprobación de la ley de amparo

La tarde del miércoles 15 de octubre, el Senado de la República, con 83 votos a favor y 38 en contra, aprobó en lo general y los artículos no reservados de la minuta que reforma la Ley de Amparo.

A través de la cuenta oficial de X del Senado, se defendió la aprobación afirmando que se trataba de unas reformas “para modernizar el juicio de amparo y fortalecer el acceso a la justicia”.

De acuerdo con el Senado, con las reformas se busca:

Evitar duplicidad de juicios

Proteger derechos humanos

Promover la digitalización judicial

Reducir la burocracia

