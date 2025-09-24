Ley de Amparo se discutirá sin parlamento abierto ni conversatorio: Adán Augusto

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto informó sobre la Ley de Amparo. Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, descartó la realización de un parlamento abierto o conversatorio previo a la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, pese a que las comisiones dictaminadoras habían adelantado esa posibilidad.

“No va a haber conversatorios, ni parlamento abierto”, afirmó el legislador de Morena al referirse al proceso de análisis legislativo.

Reforma a Ley de Amparo se discutirá el 30 de septiembre

López Hernández informó que será el próximo martes 30 de septiembre cuando la iniciativa se discuta en comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera.

“El martes debe discutirse en comisiones unidas y, si todo marcha bien, debemos estar votando el próximo miércoles”, señaló.

Con esta determinación, el trámite legislativo seguirá directamente hacia la dictaminación sin foros previos ni ejercicios de consulta.

