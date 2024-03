Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, aprobaron en sus términos la minuta enviada por la Cámara de Diputados para incrementar hasta 20 días el permiso de paternidad con goce de sueldo para la planta laboral en México.

La reforma establece que, cuando existan problemas en el parto o en la salud del recién nacido, la licencia de paternidad podrá incrementarse 10 días más, es decir, hasta 30 días.

Actualmente, el permiso de paternidad es de 5 días, periodo que, advirtieron, pocos hombres utilizan.

“Los derechos nunca son obligatorios, los derechos vas por él, lo tomas o lo dejas, está ahí finalmente la decisión de personas y comunidades, y los hombres no han ido por esos 5 días (…) No solamente no han ido ellos a pedir, sino que también hay ambientes laborales de mucho bullying frente a hombres que piden estas licencias de paternidad”.

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano.