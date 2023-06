Lilly Téllez renuncia a contienda presidencial de la oposición

Lilly Téllez no buscará la Presidencia en 2024. Foto: Twitter / LillyTellez

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, anunció que no participará en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición debido a que considera que el método anunciado no garantiza equidad entre los aspirantes.

Téllez renunció a la candidatura por la Presidencia en las elecciones de 2024 y explicó los motivos a través de un video que publicó en redes sociales.

Ver más He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

Lilly Téllez se baja de la contienda Presidencial

“He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo” Señaló Lilly Téllez

Al bajarse de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor, la senadora criticó que se recurra a la estrategia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) adelantándose a los tiempos electorales.

“No podemos combatir la legalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen” Lilly Téllez

La legisladora agregó que por congruencia y sentido ético no se inscribirá en el proceso.

“Por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz” Lilly Téllez

Sobre el método, Lilly Téllez cuestionó el escaso tiempo con el que se prepara la elección nacional. Destacó que este ejercicio “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan a los ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podemos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”.

La senadora consideró que el resultado del proceso interno no dependerá del voto ciudadano, “sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen”.

En su mensaje, expresó sus buenos deseos para el resto de las y los aspirantes presidenciables de la oposición llamándolos a mantener siempre “su independencia frente a cualquier interés o presión”.