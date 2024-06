Liquidación del PRD: Nombran a interventor que “apagará” al Sol Azteca

El lobby del edificio B de la sede central del INE lució lleno de funcionarios del árbitro electoral y de periodistas, quienes atestiguaron el inicio del proceso de liquidación del partido del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Solitario y con semblante serio, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, tomó su lugar entre los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Se dio lectura al punto único del orden del día:

“La designación del interventor que tendrá a su cargo la liquidación del Partido de la Revolución Democrática; el cual no obtuvo el porcentaje mínimo de la votación establecido por la ley en el proceso electoral federal ordinario 2023-2024”. David Ramírez | Unidad Técnica de Fiscalización



En urnas marcadas con el histórico logo del Sol Azteca en fondo amarillo, ingresaron los nombres de entre quienes emanó el encargado de controlar y vigilar el destino de los recursos y bienes del partido político en el inicio de su liquidación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



Taciturno, Ángel Ávila escuchó, atento, el nombre de quien fue sorteado.

“Ricardo Badin Sucar a quien deberá requerir y en ese mismo instante que manifieste su aceptación o negativa al cargo de interventor para la liquidación del Partido de la Revolución Democrática”. Jorge Montaño | Consejero electoral INE

Al salir, el representante del PRD se dijo esperanzado.

“Hasta que no se tenga una cosa dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podemos decir que el Partido de la Revolución Democrática no tiene registro. El PRD sacó 2.5, estamos a punto cinco”. Ángel Ávila | Representante del PRD ante el INE



Aunque, reconoció, la mayor parte de la plantilla laboral del partido ya fue liquidada.



“Han sido liquidados de manera precautoria digamos alrededor de casi el 90% de los trabajadores del partido con el acuerdo con ellos de que si logramos el registro toda la plantilla laboral del PRD volverá a ser recontratada… son alrededor de 150 compañeros”. Ángel Ávila | Representante del PRD ante el INE