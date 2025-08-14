¿Listo para el regreso a clases? Estados donde darán útiles gratis a estudiantes

GENERANDO AUDIO...

Esta medida busca apoyar la economía de las familias. Foto: Getty Images

El regreso a clases cada vez está más cerca y, mientras los estudiantes de educación básica se preparan para arrancar con el ciclo escolar 2025-2026, padres de familia se han dado a la tarea de comprar todos los artículos de las listas de útiles para el siguiente año.

Además de que se han anunciado distintas ferias de regreso a clases, en las que habrá artículos con hasta 50% de descuento en distintas ciudades del país, algunos estados han implementado programas de útiles gratis o con algún tipo de apoyo.

Esta medida busca apoyar la economía de las familias y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con el material necesario para su aprendizaje, y en Unotv.com te contamos dónde se llevan a cabo.

Estados donde darán útiles gratis a estudiantes

Ciudad de México

Del 13 al 16 de agosto, estudiantes de secundaria en la Ciudad de México (CDMX) podrán recibir la nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares para el ciclo escolar 2025-2026, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo de la capital.

Deberán acudir estudiantes que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria. Los beneficiarios deben estar inscritos en escuelas públicas y contar con registro vigente en la plataforma Mi Beca para Empezar.

Por otro lado, en la alcaldía Benito Juárez se lleva a cabo un registro para obtener una mochila y útiles escolares gratis para estudiantes de escuelas públicas de educación básica. La vigencia del programa abarca del 15 de junio al 15 de octubre, pero la entrega del kit debe realizarse en el ejercicio fiscal 2025; los beneficiarios fueron notificados vía telefónica.

Guanajuato

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) llevará a cabo la distribución de mochilas y útiles escolares en todo el estado a escuelas primarias públicas. Hace algunos días, la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio el banderazo oficial al arranque del programa.

Con este apoyo, las autoridades contemplan la entrega de 586 mil 621 mochilas y paquetes de útiles escolares para alumnas y alumnos de nivel primaria en escuelas públicas, sin costo para las familias. Además, se beneficiará con mochilas escolares a 140 mil estudiantes de nivel medio superior.

Hidalgo

A través de un programa impulsado por las autoridades estatales, se otorgarán uniformes, útiles escolares y zapatos gratuitos en educación básica de escuelas públicas para el periodo 2025-2026.

En este momento ya se encuentran en el tercer paso del programa, que es donde reciben el vale de canje. Para cualquier duda puedes marcar al 771 711 6044.

Querétaro

La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que la entrega de útiles escolares y uniformes iniciará el 1 de septiembre.

Este programa representa una inversión de 351 millones de pesos y beneficia a 354 mil 239 alumnos de educación básica de 2 mil 114 escuelas de la entidad. Asimismo, la funcionaria recordó que el material que se entrega a las y los estudiantes de primaria y secundaria corresponde a la lista publicada por la SEP.

Tamaulipas

El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, dotará de útiles escolares a las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de Educación Básica de los 43 municipios del estado.

Asimismo, distribuirán uniformes escolares a las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica en 25 municipios focalizados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]