Llega a CDMX mexicano deportado por EE. UU. y retenido en Sudán del Sur

Foto: @SRE_mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este domingo arribó a la Ciudad de México Jesús Muñoz Gutiérrez, quien regresó desde Juba, Sudán del Sur, con acompañamiento de personal consular. El connacional fue recibido por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica.

Según la dependencia, Muñoz Gutiérrez fue deportado por Estados Unidos el pasado 20 de mayo de manera “arbitraria”, tras haber cumplido una sentencia de 25 años en ese país. Desde entonces permaneció en Sudán del Sur, hasta que la embajada de México en Etiopía gestionó su repatriación.

Repatriación desde Sudán del Sur

La SRE explicó que personal consular de la Embajada en Etiopía y del Consulado en Frankfurt acompañaron a Muñoz durante su regreso. El pasado 5 de septiembre, el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, viajó a Juba para recibirlo y coordinar el inicio de su traslado a México.

Durante estos meses, la Embajada y las direcciones generales de Protección Consular, Planeación Estratégica, África y Medio Oriente mantuvieron comunicación constante con autoridades de Sudán del Sur. El objetivo fue garantizar el buen estado de salud de Muñoz y dar seguimiento a su situación migratoria.

Atención a la familia y prioridad consular

La cancillería destacó que en este tiempo se mantuvo contacto directo con la familia de Muñoz Gutiérrez para informar sobre los avances de las gestiones. Finalmente, este domingo pudo reencontrarse con sus seres queridos en la Ciudad de México.

La SRE reiteró que la protección consular de las y los mexicanos en el exterior, sin importar su estatus migratorio ni el país en el que se encuentren, es una prioridad de la política exterior del Gobierno de México.