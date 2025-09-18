GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este jueves. Su visita tiene como objetivo sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para tratar temas de comercio, inversión y seguridad entre ambos países.

Carney bajó del avión y subió a una camioneta negra, tomarán el Circuito Interior Mexiquense hacia Palacio Nacional, después de su reunión ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa conjunta y posteriormente sostendrán una reunión con empresarios de México y Canadá para promover proyectos de inversión en distintos sectores.

La visita se da en un contexto de tensiones comerciales generadas por políticas proteccionistas de Estados Unidos, por lo que los mandatarios buscan reforzar la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de negocios y comercio entre México y Canadá.

Temas centrales de la reunión

De acuerdo con lo anunciado por ambos gobiernos, entre los temas principales se encuentra la búsqueda de nuevas rutas de comercio e inversión, además de la coordinación frente a la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha afectado exportaciones de México y Canadá.

El T-MEC, vigente desde 2020 y que sustituyó al TLCAN, será revisado en los próximos meses. En esta reunión se abordará el proceso de consultas que ya inició esta semana, con el objetivo de evaluar ajustes y garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales.

Seguridad, energía y cadenas de suministro

Sheinbaum adelantó que en el encuentro se revisarán áreas estratégicas para ampliar la cooperación en energía, seguridad y negocios, además de fortalecer las cadenas de suministro entre ambos países.

