Marco Rubio ya está en México; secretario de Estado de EE. UU. arriba al AIFA
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, llegó a México para sostener una reunión programada con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con un retraso de casi dos horas, Marco Rubio arribó a territorio mexicano a bordo del Air Force One al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Reunión de Marco Rubio y Claudia Sheinbaum
Como se tiene programado, será este miércoles 3 de septiembre cuando el secretario de Estado sostenga un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la reunión, ambos gobiernos discutirán un nuevo marco de colaboración en seguridad.
De acuerdo con la presidenta de México, se prevé la firma de un acuerdo bilateral contra el narcotráfico y el tráfico de armas, con un enfoque de cooperación recíproca. “Se hará como iguales, con intercambio de información de ambos lados”, aseguró la mandataria.
Marco Rubio en México
Además del encuentro que sostendrá con la presidenta de México, previsto a las 10:00 horas, Marco Rubio tiene previsto este miércoles 3 de septiembre:
- 11:45 horas – Conferencia de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente
- 13:30 horas – Reunión con empleados y familiares de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México