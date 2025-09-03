GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio llegó al AIFA. Foto: AFP.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, llegó a México para sostener una reunión programada con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con un retraso de casi dos horas, Marco Rubio arribó a territorio mexicano a bordo del Air Force One al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Reunión de Marco Rubio y Claudia Sheinbaum

Como se tiene programado, será este miércoles 3 de septiembre cuando el secretario de Estado sostenga un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la reunión, ambos gobiernos discutirán un nuevo marco de colaboración en seguridad.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿A qué viene Marco Rubio a México? Estos son los temas que hablará con Sheinbaum]

De acuerdo con la presidenta de México, se prevé la firma de un acuerdo bilateral contra el narcotráfico y el tráfico de armas, con un enfoque de cooperación recíproca. “Se hará como iguales, con intercambio de información de ambos lados”, aseguró la mandataria.

Marco Rubio en México

Además del encuentro que sostendrá con la presidenta de México, previsto a las 10:00 horas, Marco Rubio tiene previsto este miércoles 3 de septiembre: