Lleva Defensa despensas y agua a damnificados por lluvias en Veracruz

| 21:19 | Melina Ochoa | UnoTV | Veracruz
Foto: X: @Defensamx1

Con el objetivo de atender a las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, dos aeronaves CASA C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana, transportaron víveres del Estado de México al aeropuerto de Poza Rica, Veracruz.

Como parte del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementado desde el jueves pasado, este domingo la institución transportó 500 despensas y mil 500 litros de agua embotellada, partiendo de la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México.

Las despensas están integradas por alimentos no perecederos, así como pollo, res y cerdo listos para degustar. El agua embotellada viene en presentación de 1 litro.

Toda vez que la activación de las aeronaves CASA C-295 permitió agilizar el envío de ayuda a zonas de difícil acceso por los daños en caminos y carreteras, como parte de los puentes aéreos implementados entre las 8 acciones anunciadas hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum.

