Lleva Defensa despensas y agua a damnificados por lluvias en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Defensamx1

Con el objetivo de atender a las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, dos aeronaves CASA C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana, transportaron víveres del Estado de México al aeropuerto de Poza Rica, Veracruz.

Como parte del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementado desde el jueves pasado, este domingo la institución transportó 500 despensas y mil 500 litros de agua embotellada, partiendo de la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Las despensas están integradas por alimentos no perecederos, así como pollo, res y cerdo listos para degustar. El agua embotellada viene en presentación de 1 litro.

Toda vez que la activación de las aeronaves CASA C-295 permitió agilizar el envío de ayuda a zonas de difícil acceso por los daños en caminos y carreteras, como parte de los puentes aéreos implementados entre las 8 acciones anunciadas hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum.