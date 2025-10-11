Lluvias afectaron 982 km de carreteras en 5 estados, acota Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Claudiashein

Las lluvias torrenciales de las últimas horas en el país ya dejaron afectaciones en 982 kilómetros de carreteras federales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien agregó que estas se registran en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

Asimismo, destacó que las Fuerzas Armadas han desplegado 8 mil 700 elementos en operativos de apoyo a la ciudadanía, especialmente en Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.

¿En qué estados hay afectaciones por la lluvia?

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de su cuenta de X que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hay 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz afectados por las lluvias de las últimas horas.

Agregó que, en el caso de Hidalgo, se reportan además dos puentes con afectaciones, mientras que, del total, ya fueron liberados 647 kilómetros en las cinco entidades, mientras continúan los trabajos en los 335 restantes.

También, acotó que, de las 108 interrupciones reportadas en los caminos federales, aún se atienden 15, en las que laboran 216 personas con apoyo de 118 unidades de maquinaria.

Sheinbaum resalta operativos

Por otra parte, a través de su cuenta en la red social, la titular del Ejecutivo federal resaltó el despliegue de 8 mil 700 elementos de las Fuerzas Armadas en la implementación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa, así como en Plan Marina de la Semar.

Al respecto, acotó que la Secretaría de la Defensa cuenta con 5 mil 400 efectivos en territorio, con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 48 plantas potabilizadoras, 10 cocinas comunitarias y 10 tortilladoras.

Además, detalló que se distribuirán 117 mil litros de agua y 9 mil 968 despensas, toda vez que ya se instalaron albergues en Veracruz y San Luis Potosí, donde se registran más afectaciones a causa del temporal.

Mientras que también puntualizó que la Secretaría de Marina mantiene 3 mil 300 elementos en Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, donde también cuenta con 4 mil despensas para su distribución, 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones y tres cocinetas.