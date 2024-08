Autos varados, inundaciones y caos vial: saldo de lluvias en CDMX y estados

Este es el puente "pilares" en Toluca, Edomex. Me comentan que cada lluvia algo fuerte o muy constante se inunda y si quieres pasar, se arriesga el conductor a quedarse inundado

Ahí se ve que un auto se iba a aventar pero no supe que pasó

Lleva años así, no es nuevo el problema pic.twitter.com/jJxY6V9gsI