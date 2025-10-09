Lluvias llenan 72% de presas nacionales, pero sequía se intensifica en el sur
Las lluvias de septiembre elevaron el nivel promedio de llenado de las presas nacionales al 71.9%, de acuerdo con el Monitor de Sequía, Precipitación y Agua en Presas de la segunda quincena de septiembre de 2025, elaborado con información de CONAGUA y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
El reporte indica que el aumento se debió al frente frío número 4, canales de baja presión y el huracán Narda, que provocaron lluvias superiores al promedio en el norte del país. Esto permitió una recuperación significativa en estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua, donde las presas elevaron su capacidad hasta 15 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Recuperación en el norte y occidente del país
Sinaloa pasó de 31.6% a 47.4% de llenado en sus presas y Chihuahua duplicó su almacenamiento, mientras Michoacán alcanzó 90.4% y Guanajuato llegó a 98.4%.
En total, 75 presas superaron el 100% de su capacidad y 62 se mantienen en niveles óptimos, según el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA).
Sequía se intensifica en el sureste y península de Yucatán
El mismo documento advierte que el sureste, el oriente y la península de Yucatán enfrentan déficit de lluvias y sequía moderada a severa.
A nivel nacional, 157 municipios presentan algún grado de sequía y 543 se clasifican como “anormalmente secos”, aunque 18 entidades están libres de afectación.
En comparación con septiembre de 2024, el área nacional con sequía bajó de 23.1% a 7.6%, pero el aumento de zonas secas indica riesgo de reactivación si las lluvias disminuyen en los próximos meses.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: Pese a lluvias, 130 municipios de México registran sequía]
Huracán Priscilla mantiene lluvias en el Pacífico
El informe también menciona al huracán Priscilla, que mantiene lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con vientos de hasta 100 km/h y oleaje elevado.
No obstante, el sur del país y la península de Yucatán continúan rezagados en captación de agua, pese a los sistemas de baja presión.