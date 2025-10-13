Lluvias no ceden: alertan por nuevas tormentas en más de 20 estados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las lluvias no dan tregua en México. Tras una semana de intensas precipitaciones que dejaron decenas de víctimas y severas afectaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este lunes 13 de octubre de 2025 se esperan nuevas tormentas en gran parte del país.

El organismo explicó que el aporte de humedad de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura mantendrán condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, además de vientos de hasta 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Estados bajo alerta por lluvias y tormentas

El SMN detalló que los fenómenos meteorológicos combinados —entre ellos la onda tropical número 37 y la vaguada monzónica frente al Pacífico Sur— provocarán lluvias de diferentes intensidades en casi todo el territorio.

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes: Chiapas

Chiapas Lluvias fuertes: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo

Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo Chubascos: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala

Las autoridades advirtieron que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como reducción de visibilidad en carreteras. También se esperan descargas eléctricas y caída de granizo en algunas regiones.

Afectaciones recientes por lluvias atípicas

En los últimos días, las lluvias atípicas han dejado un saldo devastador en 111 municipios de cinco estados: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La titular, Laura Velázquez Alzúa, confirmó que 64 personas han perdido la vida y 65 permanecen desaparecidas. El 8 de octubre, algunas zonas registraron precipitaciones superiores a 280 milímetros, lo que provocó el desbordamiento de ríos y arroyos.

Las siguientes son algunas de las imágenes de cómo se ven las calles de algunas comunidades afectadas por las lluvias de los últimos días. Por ejemplo, en Poza Rica, Veracruz, la situación se ve así: Fotos: especial/UnoTV

Hasta este lunes, la cifra de personas que murieron debido a las fuertes lluvias registradas en varios estados de México, se elevó a 64, siendo Veracruz el que más decesos ha registrado. De acuerdo con datos de las autoridades, el total de desaparecidos es de 65 hasta el momento.

Respuesta del Gobierno ante la emergencia

Ante la magnitud del desastre, más de 10 mil 600 elementos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para reforzar las labores de auxilio, además de instalar cinco puentes aéreos para el traslado de víveres y ayuda humanitaria.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 262 mil 840 personas se quedaron sin energía eléctrica; hasta ahora se ha restablecido el 84% del suministro.

En materia de salud, el Gobierno movilizó a mil 188 profesionales distribuidos en 161 brigadas médicas, epidemiológicas y de vacunación.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que las lluvias dejaron daños en 132 autopistas.

Apoyos y acciones para los damnificados

La Secretaría del Bienestar inició este lunes el censo de población afectada, con el fin de entregar apoyos de manera directa. Cada vivienda será marcada con un cintillo y una calcomanía, lo que permitirá realizar la primera entrega de ayuda esta semana.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, precisó que los enseres se entregarán mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluirán refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que al menos 10 mil viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Añadió que el número 079 fue habilitado para reportar personas desaparecidas y coordinar la ayuda humanitaria.

Fundación Carlos Slim se suma a la causa

El domingo, Fundación Carlos Slim y Fundación Telmex Telcel, con apoyo de personal de TELMEX y la red de Voluntarios, iniciaron la entrega de 30 toneladas de insumos y recursos esenciales para beneficiar en las comunidades de Veracruz afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cazones.

La acción, que se lleva a cabo en tres comunidades severamente afectadas por las inundaciones, forma parte del programa de ayuda en desastres naturales, desarrollado por TELMEX y las Fundaciones para atender necesidades inmediatas y apoyar la recuperación local.

Recursos entregados

⁠ ⁠30 toneladas de ayuda humanitaria integrada por: ⁠ ⁠6,500 despensas ⁠ ⁠5,000 colchonetas ⁠ ⁠2,500 cobertores ⁠ ⁠6,075 bidones de agua



⁠ ⁠Seis plantas potabilizadoras con capacidad de 22 litros por minuto cada una, para garantizar acceso a agua potable

⁠ ⁠Transporte y logística con apoyo terrestre y aéreo, incluido un helicóptero de TELMEX, en coordinación con SEDENA.

Qué sigue ante las nuevas lluvias

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN y de Protección Civil, especialmente en las zonas montañosas y costeras, donde persiste el riesgo de inundaciones y deslaves.

También exhortaron a evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y a resguardar documentos importantes y suministros básicos, en caso de evacuación preventiva.

Con los suelos saturados y nuevas lluvias en camino, el país se prepara para una semana de alerta máxima ante posibles emergencias.