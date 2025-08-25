Lluvias revelan deficiencias en desagüe del AICM; alistan obras

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Las fuertes lluvias registradas el pasado 10 y 11 de agosto en la zona centro y oriente de la Ciudad de México revelaron deficiencias en el desagüe del aeropuerto capitalino.

Aquella ocasión las inundaciones y encharcamientos derivaron en suspensiones de operaciones, afectando a miles de pasajeros por varios días.

Obras en AICM tras deficiencias en desagüe

Ante ello, se tendrán que realizar obras para resolver el problema en esa terminal aérea, dijo la presidente de México, Claudia Sheinbaum.

“Se hizo un grupo de trabajo, ahora que tuvo problemas el Aeropuerto con esta lluvia intensísima que cayó en la Ciudad de México”, señaló la mandataria nacional.

Añadió que “para ver cuál había sido el problema, se encontraron algunos en la salida de agua que se están resolviendo en este momento y se va a hacer una obra mayor. Al mismo tiempo se están haciendo todas las obras de rehabilitación”.