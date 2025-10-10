Lluvias dejan dos muertos y 5 mil viviendas afectadas en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en SLP y en Veracruz. Fotos: Sedena | José Manuel Alor

Las lluvias en México dejaron dos personas fallecidas y alrededor de 5 mil viviendas afectadas, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, este viernes 10 de octubre de 2025.

De acuerdo con la funcionaria, las precipitaciones registradas el jueves afectaron principalmente la zona de la Huasteca, que abarca los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además del municipio de Zihuatanejo, en Guerrero.

Velázquez Alzúa detalló que en el municipio de Álamo, Veracruz, 38 municipios registraron daños, siendo Álamo el más afectado. “Son alrededor de 5 mil viviendas afectadas en Veracruz por las lluvias de los últimos días”, declaró.

Sheinbaum lamenta muertes por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que al menos dos personas perdieron la vida por las lluvias del jueves: un menor en Querétaro y un policía en Veracruz.

“Lamentamos lo ocurrido y daremos acompañamiento a las familias”, señaló Sheinbaum. Añadió que después del mediodía se ofrecerán más detalles sobre las afectaciones por lluvias en distintos estados del país.

Ejército y Marina aplican planes de auxilio

La coordinadora de Protección Civil informó que en las zonas con mayores afectaciones se habilitaron albergues temporales para atender a la población afectada. Indicó que el Ejército Mexicano aplica el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) ejecuta el Plan Marina, ambos enfocados en auxiliar a la población.

Las lluvias en todo el país se concentraron en las regiones montañosas de la Huasteca y del Pacífico Sur, donde se reportaron daños materiales en comunidades rurales y urbanas.

