Lo que debes saber de la CURP biométrica: fechas clave y requisitos

Próximamente iniciará el trámite de la CURP biométrica. Foto: Cuartoscuro

Se acerca la fecha para implementar la CURP biométrica, el nuevo documento que incorporará datos personales y biométricos con validez oficial a partir de 2026. En Unotv.com te contamos sobre la información que se sabe hasta el momento del nuevo trámite.

¿Cuándo iniciará el trámite de la CURP biométrica?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto entró en vigor a partir del 17 de julio de 2025 y se establece un plazo de 90 días para habilitar la Plataforma Nacional de Identidad Digital, que alojará la CURP biométrica.

Se espera que en febrero de 2026 instituciones públicas y privadas ajusten sus sistemas a este nuevo modelo de identificación.

Actualmente, en San Luis Potosí, Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) ya operan los primeros módulos piloto para realizar el trámite y se espera que en próximas fechas comience su implementación en otros estados del país.

Qué incluye la nueva CURP biométrica

De acuerdo con el DOF, la CURP biométrica contará con:

Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y sexo

Fotografía digital del rostro

Huellas dactilares de ambas manos

Firma electrónica

Número de folio y código QR

Documentos necesarios para el trámite

En los módulos donde se realiza la prueba piloto están solicitando los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP certificada

Correo electrónico

En caso de menores de edad, acudir con tutor legal

¿Será obligatoria la CURP biométrica? Esto dijo Claudia Sheinbaum

El pasado 22 de agosto, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que , de acuerdo con la ley, las instituciones no están obligadas a solicitar la CURP biométrica. Dijo que las personas tienen la libertad de decidir sobre la entrega de datos personales.

“No, en la ley no está obligatoria, es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no. Como en cualquier caso, uno decide si das tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la ley y así es”.

