Locatel digitaliza atención con chatbot en WhatsApp; ¿cómo funciona?

Chatbot de Locatel en WhatsApp atiende con solo escribir “Hola”. Foto: AFP

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la incorporación de un chatbot de Locatel que permitirá a la ciudadanía comunicarse de manera directa y eficiente a través de WhatsApp. Esta iniciativa se da en el marco del 46 aniversario del servicio de atención telefónica capitalino.

“A través del WhatsApp estaremos teniendo un instrumento más en el que la población va a tener, de forma directa, cercana y fácil, la manera de comunicarse con su gobierno”, destacó Brugada Molina desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La mandataria subrayó que esta herramienta digital facilitará apoyo inmediato en emergencias, así como la aclaración de dudas sobre diversos temas, y reconoció la labor del personal de Locatel desde su creación, especialmente en momentos críticos.

¿Cómo funciona el chatbot en WhatsApp?

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz Sánchez, explicó que el servicio es sencillo y accesible:

Guardar el número de Locatel en tu celular.

en tu celular. Enviar un mensaje con la palabra “hola” .

. Elegir entre las opciones que se despliegan en el chat.

Atención disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana.

El chatbot combina respuestas automatizadas con atención personalizada y permite:

Realizar trámites o reportes sin trasladarse físicamente.

Autenticación rápida mediante Llave CDMX .

. Generar folios con SUAC para seguimiento de solicitudes.

para seguimiento de solicitudes. Enviar reportes de baches mediante Bachetel, incluyendo ubicación y fotos, recibiendo un folio inmediato.

Tamariz Sánchez destacó que el servicio reduce la brecha digital, ya que 92.6% de los usuarios de Internet mayores de 16 años en CDMX usan WhatsApp, con disponibilidad gratuita incluso sin datos móviles.

Locatel también prepara atención inclusiva

El director de Locatel, César Adolfo Mancera Ortiz, recordó que el centro de contacto es el más grande de América Latina, opera 365 días al año, las 24 horas y está disponible para toda la ciudadanía. Mancera Ortiz anunció que próximamente se sumará un servicio en lengua de señas mexicana, garantizando acceso inclusivo a información y servicios.

