“Lord Molécula” genera polémica por agradecimiento “sexista” a mujeres

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Carlos Pozos, conocido en redes como “Lord Molécula”, ofreció una disculpa pública luego de realizar comentarios sobre los senos de las mujeres durante una conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

El incidente ocurrió este lunes, durante la presentación de una estrategia para la detección de cáncer de mama, cuando el comunicador tomó la palabra antes de formular su pregunta.

Durante su intervención, Carlos Pozos hizo una referencia a los senos de las mujeres mientras agradecía a las madres por la lactancia.

“Antes que nada un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí”, expresó.

El comentario generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios consideraron que las palabras fueron vulgares e inapropiadas, especialmente por tratarse de un evento enfocado en la detección del cáncer de mama.

Las críticas se multiplicaron en distintas plataformas, donde internautas cuestionaron el tono del mensaje durante una conferencia institucional.

Carlos Pozos ofrece disculpas

Tras la polémica, Pozos difundió un comunicado para ofrecer disculpas a las mujeres y a sus colegas del gremio periodístico.

En su mensaje, reconoció que sus palabras fueron inapropiadas y que pudieron interpretarse de una forma que no reflejaba el respeto que dice mantener hacia las mujeres.

“Ofrezco una disculpa sincera a las compañeras reporteras y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas”, señaló.

También explicó que su intención era expresar gratitud hacia las mujeres, al considerar que todas las personas nacen de una madre, aunque admitió que la forma en que lo expresó fue equivocada.

“Reitero mi respeto hacia las mujeres, hacia las compañeras periodistas y hacia todas las personas que se sintieron agraviadas. Aprendo de este momento y ofrezco nuevamente una disculpa pública”, finalizó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.