Foto: El Mangle.

La Secretaría de Bienestar informó que, por la llegada del huracán Lorena, que posteriormente se degradó a tormenta tropical, a Baja California Sur y Sonora, todas sus actividades se suspendieron hasta nuevo aviso. La medida busca proteger a la población y evitar riesgos.

Aunque las oficinas estarán cerradas, la dependencia aseguró que los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar del bimestre septiembre-octubre 2025 están garantizados y que el dinero ya está disponible en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Llamado a la población

La secretaria Ariadna Montiel Reyes pidió a las personas beneficiarias que se queden en sus casas, mantengan la calma y sigan las indicaciones de Protección Civil. También recomendó informarse solo en medios oficiales del Gobierno de México.

Montiel explicó que los trámites pendientes podrán realizarse después del paso de Lorena, por lo que no es necesario salir en estos días.

Pago de pensiones y programas

Los beneficiarios pueden estar tranquilos: el dinero de su apoyo ya fue depositado en las tarjetas, y puede retirarse en cualquier momento una vez que las condiciones sean seguras.

“Su pensión está asegurada. Lo más importante es no salir a la calle mientras dure la emergencia”, mencionó la funcionaria.