Lorena se desvía: ve nueva trayectoria y estados en alerta

Tras alcanzar la categoría 1 de huracán, Lorena, ahora como tormenta tropical, pierde fuerza y se aleja de las costas mexicanas; sin embargo, las lluvias seguirán en varios estados de la República Mexicana, pues, aunque el ciclón se aleja del territorio nacional, sus desprendimientos nubosos interaccionarán con otros fenómenos como el monzón mexicano.

Se esperan lluvias por Lorena

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, para la noche de este jueves se esperan lluvias puntuales torrenciales en:

Baja California Sur (norte y centro)

Lluvias intensas en:

Baja California (sur)

Sonora (oeste y sur)

Así como lluvias muy fuertes en:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

¿Dónde se encuentra el ciclón Lorena?

Para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Lorena se localizó aproximadamente a 255 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, y a 270 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro, localidades de Baja California Sur.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, por lo que se empieza a alejar de territorio mexicano.

Lorena todavía causa alerta

Protección Civil de Sonora activó la alerta azul por el riesgo que puede provocar el fenómeno tropical Lorena, pues sus efectos dejarán importantes acumulados de lluvia.

Además, reportaron que en la costa de Hermosillo se formó un enorme socavón que destruyó la carretera Cero Sur, que conecta a poblados y campos agrícolas con la capital sonorense.

Socavón Sonora. Foto: Uno TV

La alerta azul aplica para municipios del sur, centro y norte de la entidad.

Ciclón Lorena afectará vuelos, actividades y más

Aunque Lorena se debilita y se aleja del territorio mexicano, las afectaciones por su presencia seguirán. De acuerdo con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, las salidas con destino a la región del noroeste podrían sufrir problemas.

“Debido a la tormenta tropical Lorena, los vuelos a la región noroeste de nuestro país pueden verse afectados. En la CDMX los reportes indican la presencia de lluvia durante el día. Mantente informado de las indicaciones de las autoridades de protección civil de tu entidad. Para más información, consulta con tu aerolínea sobre el estatus de tu vuelo”

El aeropuerto también prevé posibles afectaciones en la capital por las lluvias que se esperan también en la CDMX.

Sin embargo, las operaciones del aeropuerto capitalino no son las únicas afectaciones, pues también se reportó la suspensión de actividades de la Secretaría del Bienestar en Baja California Sur y Sonora, hasta nuevo aviso.

Suspenden clases en Baja California Sur

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el gobernador, Víctor Castro, anunció que la suspensión de clases se mantiene hasta el viernes 5 de septiembre con la finalidad de hacer una revisión en los centros escolares.

La suspensión aplica para planteles públicos y privados de todos los niveles escolares, en los municipios:

La Paz

Los Cabos

Comodú

Loreto

Mulegé

Refugios temporales

Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, compartió que en el estado aún permanecen activos refugios temporales ante los estragos causados por Lorena.

De igual manera, autoridades de Sonora informaron de la habilitación de 114 albergues temporales en los municipios de riegos.