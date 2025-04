Lorenzo Córdova advierte: elegir jueces en las urnas pone en riesgo la democracia

GENERANDO AUDIO...

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. FOTO: Cuartoscuro / Archivo

En una conferencia magistral, impartida en el Aula Aguascalientes de la Universidad Panamericana del estado, el doctor Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), abordó los peligros que, a su parecer, enfrenta la democracia ante el proceso de elección de personas juzgadoras en México.

Durante su intervención, Córdova fue enfático al afirmar que someter a los jueces a un proceso electoral compromete su independencia.

“He sido un crítico constante, con argumentos fundados, de la reforma al Poder Judicial que establece, por primera vez en nuestra historia democrática, la elección directa de jueces y magistrados”, señaló.

Ante autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Córdova Vianello consideró que esta reforma constituye una amenaza real a nuestra democracia constitucional.

“La elección popular de jueces no solo representa una ruptura con los principios de independencia judicial, sino que inaugura una peligrosa transición hacia el autoritarismo, bajo el disfraz de una participación ciudadana malentendida”, sentenció.

“El primer día de campaña fue el mejor ejemplo de por qué los jueces no deben estar sometidos a hacer campaña, porque implica generar compromisos o la necesidad de pronunciarse sobre asuntos sobre los que no se pueden pronunciar”, advirtió.

Señaló que la participación de candidatos judiciales en actividades proselitistas genera un sesgo que podría traducirse en fallos parciales.

“Un juez tiene que guardar, reservar sus opiniones, precisamente porque a lo mejor tiene un juicio pre hecho, pero los alegatos de las partes en un discurso la convencen de lo contrario”, argumentó.

¿Elegir jueces fortalece la democracia?

En su intervención inicial, Lorenzo Córdova aseguró que una elección, por sí sola, no hace democracia y citó el caso de Venezuela que tiene elecciones, “y nadie en su sano juicio la considera una democracia”.

“Incluso el Papa o el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico eran electos. El punto no es si se elige, sino cómo y para qué se elige”, aseveró.

El exconsejero presidente del INE aseguró que los jueces no son representantes del pueblo, sino terceros imparciales, cuya función no es política, sino jurídica: “resolver controversias con apego a la ley, no a intereses partidistas o populares. Convertirlos en candidatos, hacerlos competir en campañas, pedirles que hagan promesas, es corromper de raíz su imparcialidad“.

El INE, superado por elección judicial

A decir de Lorenzo Córdova, la improvisación con la que se ha instrumentado la reforma judicial “raya en el absurdo”.

“Las autoridades electorales, sin tiempo, sin reglas claras y con normas contradictorias, se ven obligadas a violar la Constitución para hacer viable una elección que simplemente no fue diseñada para ser posible”. Lorenzo Córdova.

El exconsejero del INE subrayó que, por ejemplo, la boleta electoral para ministros, incluye nueve cargos en una sola papeleta, lo cual, a su parecer, “contradice abiertamente lo establecido en la Constitución”.

“El INE, ante lo impracticable del modelo, tuvo que optar por soluciones que violentan la letra constitucional. Los tiempos en radio y televisión para los candidatos judiciales, derechos claramente establecidos, fueron negados por imposibilidad técnica. Y, sin embargo, el Tribunal Electoral avaló este sinsentido” Lorenzo Córdova.

Al abundar sobre el tema, Córdova afirmó que la geografía judicial no coincide con la electoral: “los ciudadanos ya no contarán los votos que emiten, y el volumen de sufragios a procesar supera toda experiencia previa del INE. Estamos ante un diseño deficiente, que presiona al sistema electoral hasta el límite”, aseveró.

Dos modelos: Bolivia y Estados Unidos

El doctor Lorenzo Córdova señaló que Bolivia es hoy el ejemplo más claro de cómo la elección popular de jueces destruye la independencia judicial.

“Allí, el Tribunal Constitucional habilitó ilegalmente la reelección de Evo Morales, contradiciendo el texto constitucional y la voluntad popular expresada en referéndum. Ese tribunal, elegido por el pueblo’, actuó como una extensión del poder presidencial“, aseveró.

El exconsejero del INE recordó que Estados Unidos, frecuentemente citado como ejemplo, no elige a sus jueces federales, que son los verdaderos garantes del orden constitucional. Y aun, en el ámbito local, hay un debate creciente para eliminar las elecciones judiciales, por los riesgos que implican para la imparcialidad.

El peligro del voto desinformado

En las próximas elecciones, un ciudadano en la Ciudad de México podría enfrentarse a boletas con hasta 35 cargos y más de 260 candidatos. ¿Cómo se espera que la ciudadanía analice con rigor tantas opciones, revise perfiles, propuestas, trayectoria?, se preguntó Lorenzo Córdova.

“Este exceso no solo atenta contra el voto informado, sino que compromete la libertad del sufragio”, consideró.

Además, abundó que un voto emitido sin comprensión plena del proceso y sus implicaciones no es un voto libre. Y sin voto libre, no hay democracia.

Un dilema ético y cívico

Durante su ponencia, Córodova Vianello consideró que nos enfrentamos a un dilema inédito: “participar en una elección que podría significar una estocada a la democracia, o abstenerse como forma de objeción de conciencia, sabiendo que otros decidirán por nosotros”.

Para el exconsejero, ambas posturas son legítimas, y ambas implican riesgos.

“Quienes decidan participar tendrán que asumir la titánica tarea de buscar, entre decenas de nombres, a aquellos perfiles mínimamente idóneos. Porque lo que está en juego no es una elección más: es la defensa de un poder judicial que no debe ser colonizado por las mayorías políticas del momento”. Lorenzo Córdova.

Esta será también la primera elección sin vigilancia partidista, recordó el exconsejero del INE, puesto que los representantes de partido, “que históricamente han sido garantes del conteo de votos, estarán ausentes”.

“No habrá ojos interesados cuidando cada sufragio. La cadena de confianza electoral se ha roto. Y si algo sale mal, las autoridades electorales, paradójicamente, serán responsabilizadas por una elección que nunca debieron organizar en primer lugar”, abundó.

Defender la democracia, el papel de la sociedad civil

A decir del Córdova, el desmantelamiento institucional avanza, puesto que el Congreso ya ha renunciado a ser contrapeso político.

“La captura del Poder Judicial es el siguiente paso. Lo que venga después será la reforma electoral definitiva: la que busque someter también al sistema electoral al poder político de turno”, aseguró.

“La sociedad civil tiene un papel que jugar. No solo como electores, sino como vigilantes, observadores, denunciantes. Defender nuestra democracia constitucional es una responsabilidad que no podemos delegar. porque si no hacemos nada, si nos resignamos o festejamos ingenuamente esta reforma, nos convertiremos en cómplices del entierro de la democracia”, abundó Lorenzo Córdova.

Otros puntos importantes de la ponencia de Lórenzo Córdova en Aguascalietes

El exconsejero presidente del INE también hizo referencia a lo que consideró una preocupante tendencia en el poder judicial: la infiltración de intereses ajenos a la impartición de justicia.

“Lo que hizo Yasmín Esquivel contra el rector Graue y el director de la FES Aragón es la mejor prueba de que existen redes de complicidades mafiosas que utilizan la justicia para cumplir, en este caso, venganzas personales”, denunció.

En su análisis, Córdova resaltó el peligro de un poder judicial comprometido con intereses políticos. “Si no hacemos lo que tenemos que hacer como ciudadanos, lo que vamos a tener son puras ministras y jueces que son parte de esas redes de complicidades“, enfatizó.

La justicia no puede ser una extensión del poder político: Lórenzo Córdova

El conferencista insistió en que el Congreso ha perdido su papel como contrapeso y que el poder judicial es ahora el único garante de equilibrio en el sistema.

“En el legislativo volvimos a las épocas de ‘no le muevan una coma’. Volvimos a las épocas en las que el Congreso es una especie de oficialía de partes de las iniciativas que se presentan desde la presidencia”. Lorenzo Córdova.

Finalmente, el dilema: participar o no en la elección judicial

Ante los asistentes a su conferencia magistral, Córdova planteó una pregunta clave: ¿qué hacer ante una elección de jueces que él considera contraria a la democracia?

“Hay quien me ha dicho: ‘Yo no puedo participar en estos montajes de la democracia. Por lo tanto, aunque votar es una obligación, voy a ejercer una objeción de conciencia. No voy a participar, porque lo que se me está pidiendo es que valide la muerte de la democracia, eligiendo un poder que no debe ser elegido'”, relató.

Finalmente, llamó a la reflexión sobre la participación en un proceso que, en su opinión, compromete la autonomía del poder judicial. “Tenemos que ponderar entre tratar de salvar lo que se pueda o convalidar una decisión que es profundamente distinta a la democracia”.

El doctor Lorenzo Córdova señaló que, a pesar de los momentos de incertidumbre política que se viven en diversos países, como Argentina y Colombia, “somos los ciudadanos los que podemos generar un contrapeso institucional ante cualquier amenaza a nuestras democracias.”

Además, hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los sistemas electorales para asegurar su transparencia y legitimidad: “La confianza en las instituciones es la base de la democracia”, afirmó, aludiendo a las reformas necesarias para garantizar que los órganos electorales actúen con total imparcialidad y sin interferencias externas.

El ponente destacó que en algunos contextos los tribunales se ven limitados en su capacidad para actuar de manera independiente debido a la influencia externa. En este sentido, subrayó la importancia de contar con un sistema judicial autónomo para que pueda cumplir con su misión de impartir justicia sin interferencias.

Al concluir su ponencia, Córdova hizo un llamado a los presentes a reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia.

“Somos los ciudadanos los que salvamos las democracias”, enfatizó, recordando que la democracia no es un proceso estático, sino que requiere de la participación constante y activa de todos para garantizar su supervivencia y desarrollo.

Córdova destacó que la democracia necesita un sistema de contrapesos para funcionar adecuadamente. “Es vital que existan mecanismos que frenen el poder absoluto y permitan la reflexión crítica de las decisiones del gobierno”, expresó.

En este sentido, subrayó que las reformas deben estar orientadas a fortalecer los contrapesos institucionales, para evitar que una sola institución o grupo político acumule demasiado poder.