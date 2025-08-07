Fallo de la Corte evidencia abuso de poder: Lorenzo Córdova

GENERANDO AUDIO...

En entrevista con Uno TV, Lorenzo Córdova, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su favor es una evidencia de lo que, dijo, es “abuso de poder”. La Corte ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) retirar los señalamientos en su contra y que aparecen en un libro de texto gratuito.

“Lo más importante es que la sentencia en su texto, al expresar las razones, me reivindica y evidencia lo que es este abuso de poder. Lo que dice la sentencia es, primero, que esa mención viola el derecho a la información, de la veracidad, de la información, porque se omite una serie de información que es básica para poder comprender el contexto en el que ocurrieron esos hechos”

[TE PUEDE INTERESAR: Corte ordena a SEP eliminar pasajes en libros de texto contra Lorenzo Córdova]

Córdova inició acciones legales luego de que en los libros de texto gratuito de la SEP, se tomara como ejemplo de discriminación una grabación privada filtrada en 2015, donde el exconsejero electoral emitía comentarios sobre representantes indígenas.

Al ser difundida sin el consentimiento de Lorenzo Córdova la Corte consideró que se usó de manera intencional, pues “no menciona la actitud que mostró al reconocer su error y que no existe constancia de que ese acto se haya repetido”, refirió el exintegrante del INE. Por ello, la SCJN ordenó el retiro de ese ejemplo de los libros de texto gratuitos.

“Eso que hoy se tiene que quitar de los libros de texto constituye una descalificación personal, pues, el incidente no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional en el ámbito de protección a los derechos humanos… Es decir, para mí esto es una reivindicación de mi trayectoria y de lo que he venido haciendo”

Córdova acusa operación de Estado

Tras conocer el fallo, Lorenzo Córdova declaró esta situación, se trató de un “acto de Estado”.

“Cuando fui servidor público en el INE, pues cometí el gran pecado de no plegarme a las pretensiones del Gobierno…Se trató de un acto de Estado, el mismo Estado que hoy, el mismo Gobierno que hoy, aunque cambió de administración, nos gobierna”, Lorenzo Córdova, exconsejero del INE

“Uno de los últimos casos de justicia”: Lorenzo Córdova

De acuerdo con el exconsejero, el fallo a su favor dado por la Corte será uno de los últimos casos en donde los ciudadanos obtengan justicia y amparo ante los abusos de poder.

“Creo que es un ejemplo de lo que ya no vamos a tener ahora, que la Corte ha sido renovada por completo y ha sido capturada, digamos así, colonizada por personajes, todos afines al poder… Yo creo que este es uno de los últimos casos en los que la Justicia Federal va a amparar frente a los abusos del poder a un ciudadano que se dio afectado con el uso de recursos y de todo el aparato del Estado para tratar de estigmatizarlo y descalificarlo por el simple hecho de resultarle incómodo al poder”

Lorenzo Córdova crítica a Sheinbaum

Criticó también a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la mañanera de este miércoles acusó a la Corte de actuar con racismo. Para Córdova, estas declaraciones evidencian que hubo una operación política desde el poder para desacreditarlo.

“La presidenta evidencia con sus dichos de hoy que esto fue una operación de Estado de la que ella es parte, para utilizar el aparato del poder, para tratar de silenciar o de estigmatizar o de dañar la imagen de quienes ellos consideran sus adversarios”

Además, enfatizó que la llamada filtrada fue producto del espionaje del que sería víctima.

“Esa grabación fue obtenida ilegalmente, es decir, es producto del espionaje. Así que cuando la presidenta dice que se filtró, estoy citando, ella dijo esta mañana que sí, una conversación privada sí, pero que se filtró a los medios, no, no se filtró, fue producto del espionaje; y quien diga que está bien que se difunda esto, lo digo sin medias tintas, está defendiendo el espionaje que existe en México”