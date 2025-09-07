GENERANDO AUDIO...

Apenas dos días después de la actualización de tabuladores, y recién inaugurado el nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz Ahif expresó su inconformidad, señalando que apenas percibirá más que su secretaria particular.

En entrevista con el periodista Javier Risco para Fórmula Noticias, Ortiz reconoció que aceptó la reducción, y por eso compitió en las elecciones del Poder Judicial el pasado 1 de junio, aunque calificó la medida como injusta, pues se trató de una “rebaja fuerte”.

“Yo voy a ganar 137 mil pesos. No es la misma responsabilidad de mi secretaria particular a la de una ministra de la Suprema Corte. A trabajo igual, igual salario”

Loretta Ortiz Ahif / ministra SCJN

La rebaja salarial en la SCJN

Apenas el pasado 3 de septiembre, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció que el salario de los nueve ministros se reduciría de 206 mil pesos netos mensuales, a 137 mil 582 pesos, en cumplimiento de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que impide a cualquier funcionario ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

Medida que fue oficializada el jueves pasado a través del portal de la SCJN, impactando a seis ministros vinculados con la 4T: Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía, así como Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, que repiten en el cargo.

Aunque en la realidad a Batres Guadarrama la reducción salarial no le afectará, pues desde que entró al máximo tribunal regresa parte de su salario a la Tesorería de la Federación.

Mientras que durante la entrevista, Loretta Ortiz destacó que en el mismo tabulador salarial su secretaria particular ganará 110 mil pesos, una diferencia de apenas 27 mil pesos, pese a la disparidad en las responsabilidades.

Ante ello, aseguró que, aunque aceptó el descuento, es injusto que además del sueldo están las prestaciones, pues ambas realizan actividades diferentes.

Polémica por restaurante de lujo

Por otro lado, la ministra también respondió a una nota periodística que la ubicaba en el restaurante de lujo Au Pied de Cochon tras la toma de protesta de la nueva Corte, asegurando que ese día no asistió, aunque reconociendo que sí ha comido ahí en otras ocasiones.

“Voy con mis propios recursos, o me invitan mis hijos en cumpleaños. No traiciono la austeridad”, afirmó, aunque aseguró que esta debe ser bien entendida, como el no realizar gastos superfluos con recursos públicos.

Sin embargo, aclaró que ella cuenta con ingresos adicionales, explicando que “tengo mi pensión del Seguro Social y la de viudez por mi esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti”, destacando que cuando va con su familia por una fecha importante, como un cumpleaños, cada quien paga su consumo.