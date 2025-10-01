GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

La organización Artículo 19 advirtió que la reforma a la Ley de Amparo impulsada en el Congreso limitaría el acceso a la justicia y pondría en riesgo la defensa de los derechos humanos en México. El documento “Consideraciones sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo” señaló que los cambios representan un retroceso frente a la reforma constitucional de 2011.

“Una reforma al juicio de amparo debe ser progresiva en donde se busque qué éste sea una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales”, se puede leer.

Los puntos más preocupantes de la reforma

De acuerdo con la organización, hay tres aspectos clave que generan alerta:

Restricción del interés legítimo. Se busca modificar el artículo 5 para que sólo puedan presentar amparos quienes acrediten un daño directo, lo que dejaría fuera a colectivos y comunidades. Esto afectaría derechos como el acceso a la información, un medio ambiente sano o la libertad de expresión. Limitación de la suspensión. Con los cambios propuestos, los jueces tendrían menos margen para detener actos que puedan causar daños irreparables. En la práctica, esto reduciría la protección preventiva en casos de violaciones a derechos. Incumplimiento de sentencias. El artículo 192 permitiría que autoridades aleguen “imposibilidad jurídica o material” para no cumplir con los fallos de amparo, lo que convertiría las resoluciones en “sentencias de papel”, según Artículo 19.

Aspectos positivos, pero insuficientes

El informe reconoce algunos avances, como la posibilidad de presentar amparos en línea y la obligación de que los jueces emitan sentencias en un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, subraya que estos beneficios no compensan las restricciones al interés legítimo ni el debilitamiento de las medidas cautelares.

Artículo 19 llamó a que la reforma sea progresiva y fortalezca la herramienta como vía de protección constitucional. “El amparo debe ser un recurso eficaz, no una simulación”, advirtió la organización.

