Los 5 peores derrames petroleros en México: del río Tuxpan al Golfo de México

GENERANDO AUDIO...

Derrames Petroleros desde los ríos hasta el Golfo de México. Fotos: Cuartoscuro

Este 21 de octubre de 2025, se reportó un derrame de hidrocarburo en los ríos Pantepec y Tuxpan, Veracruz, afectando aproximadamente 16 kilómetros de cauce y provocando daños a la flora y fauna local. Pemex concluyó las reparaciones, pero siguen las afectaciones por el incidente.

A lo largo de la historia, México ha enfrentado varios derrames de gran magnitud, con impactos significativos en ecosistemas, comunidades y economía. Este especial repasa los derramas petroleros más graves, su magnitud y las medidas adoptadas para prevenir futuros accidentes.

Derrame de Veracruz: impacto y respuesta inmediata

Tras intensas lluvias en el norte de Veracruz, se registró un derrame de hidrocarburo en el municipio de Álamo Temapache, afectando ríos y ecosistemas cercanos.

Pemex desplegó equipos especializados para contener la fuga, limpiar el cauce y recuperar las condiciones naturales, mientras autoridades ambientales supervisaban las acciones. Las comunidades locales expresaron preocupación por la contaminación de agua y la fauna acuática.

Derrames petroleros históricos en México

Dos fugas en Dos Bocas, Tabasco (mayo 2025):

Dos fugas en un ducto que transporta crudo desde la plataforma Akal-C hacia la Terminal Marítima de Dos Bocas afectaron 17 kilómetros de costa y manglares, con al menos 300 barriles derramados.

Derrame en ríos Mezcalapa y Carrizal, Chiapas (2013):

Un derrame contaminó estos ríos, dejando sin agua a más de 600 mil personas. Comunidades zoques denunciaron negligencia de Pemex y autoridades ambientales.

Derrame de crudo en Coatzacoalcos, Veracruz (2007):

Se vertieron más de 10 mil barriles de petróleo , contaminando 90 kilómetros de río y afectando la pesca y la economía local en municipios como Jesús Carranza .

Se vertieron más de , contaminando y afectando la pesca y la economía local en municipios como . Colisión de plataformas en Coatzacoalcos, Veracruz (2007):

Dos plataformas colisionaron por fuertes vientos, dejando 18 muertos y una fuga masiva de crudo en el Golfo de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Pozo Ixtoc I, Campeche (1979):

El peor derrame en la historia de México: más de 3.4 millones de barriles de crudo liberados en el Golfo de México, con graves efectos ecológicos y económicos.

Consecuencias ambientales y sociales de los derrames

Los derrames petroleros han tenido efectos devastadores en ecosistemas acuáticos y terrestres. En ríos y manglares se registran muertes masivas de peces, aves y otras especies locales, mientras que la vegetación sufre contaminación por hidrocarburos que altera el equilibrio natural.

A nivel social, las comunidades pesqueras y agrícolas son las más afectadas: pérdidas económicas significativas por la interrupción de la pesca, daños a cultivos y riesgo de exposición a sustancias tóxicas que afectan la salud de la población. En zonas turísticas, la contaminación genera impacto en el empleo, la actividad hotelera y el turismo.

Además, estos incidentes provocan alteraciones en la calidad del agua y del suelo, afectando no solo el consumo humano, sino también la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura y la ganadería. La exposición prolongada a hidrocarburos incrementa los riesgos de enfermedades respiratorias, dérmicas y gastrointestinales, según reportes de autoridades ambientales y organismos de salud.

Cada incidente ha resaltado la necesidad de acciones rápidas, coordinación interinstitucional y atención a los impactos a largo plazo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Medidas preventivas y protocolos de Pemex y autoridades

Tras los incidentes, se han implementado medidas que buscan mitigar los desastres ambientales:

Sistemas de monitoreo y control de fugas en ductos y plataformas.

en ductos y plataformas. Normativa ambiental vigente y protocolos de contingencia más estrictos.

y protocolos de contingencia más estrictos. Simulacros y capacitación de personal y comunidades para actuar ante emergencias.

de personal y comunidades para actuar ante emergencias. Aprendizajes de derrames pasados han llevado a mejoras en alertas tempranas, mantenimiento de infraestructura y coordinación con autoridades locales y federales.

Estas medidas buscan reducir riesgos ambientales y sociales y prevenir que futuros derrames tengan impactos similares, sin embargo, derrames como el ocurrido en este octubre en Tuxpan, platean la necesidad de acciones preventivas y no reactivas.