Así son los drones con los que EE. UU. estaría espiando territorio mexicano

La CIA utilizó drones para espiar a los cárteles mexicanos. Foto: gs-asi.com

El día de ayer, CNN dio a conocer que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), ha utilizado drones para sobrevolar territorio mexicano; tras dichas publicaciones, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que estas prácticas se lleven a cabo y aseguró que “no hay nada ilegal” en la operación de estos aviones no tripulados.

Dijo que fueron puestos en operación por colaboración y acuerdo entre ambos países, pero surge la incógnita: ¿qué son y cómo son estos drones?

🇺🇲🛩 MQ-9 Reaper — розвідувально-ударний БпЛА від американської компанії General Atomics Aeronautical Systems.



Reaper є на озброєнні повітряних сил Великої Британії, Італії, Мексики, Португалії, Туреччини та інших країн. pic.twitter.com/J46pQjcSXx — Ілля Айзін (@ayzin_illya) October 15, 2023

Así son los drones de EE. UU. que sobrevolaron México

De acuerdo con una fuente del gobierno estadounidense que reveló detalles a medios internacionales, se trataría de drones MQ-9 Reaper, utilizados regularmente por Estados Unidos en Siria, Irak y Somalia, habrían sido desplegados en misiones sobre México.

Aunque en esta operación se ha afirmado que no estaban armados, estos dispositivos pueden equiparse con cargas para ataques de precisión.

The U.S. is flying drones into Mexico as part of covert CIA operations to monitor drug cartels and locate fentanyl production facilities. These missions, involving unarmed MQ-9 Reaper drones, have been conducted without public acknowledgment and extend deep into Mexican airspace.… pic.twitter.com/evRVDhScGF — Aaron 🏃🏼‍♂️✨ (@prattaaron) February 18, 2025

Según el portal de la compañía General Atomics Aeronautical, el MQ-9 Reaper es una aeronave propulsada por turbohélice y utilizada para múltiples misiones del ejército de los Estados Unidos. Estos drones fueron desarrollados con financiación privada y realizaron su primer vuelo en 2001.

Estas aeronaves son de las preferidas en la industria militar por su confiabilidad en el sistema de vuelo, flexibilidad operativa y capacidad armamentística. Son usadas por la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, la Fuerza Aérea Italiana, la Fuerza Aérea Francesa, la Fuerza Aérea Española y el Ejército de los Estados Unidos en diversas misiones.

Según la compañía, estas aeronaves pueden soportar periodos de vuelo de hasta 27 horas, alcanzar los 50 mil pies de altura y transportar hasta 1,746 kilogramos de cargas útiles, además de 1,361 kilogramos de almacenes externos. En otras palabras, pueden cargar 500% de su propio peso en armas sin afectar su sistema de vuelo.

On second thought, fear the reaper.



Great footage of MQ-9 Reaper's ground operations and an in flight view of them firing AGM-114 Hellfire missiles. 😎



Needs more cowbell. pic.twitter.com/UOW3jFWhvQ — Tim Farmer (@timfarmer) February 3, 2025

¿En qué misiones se han usado los MQ-9 Reaper?

Los drones MQ-9 Reaper han sido utilizados en conflictos en Afganistán y Medio Oriente, donde han demostrado alta efectividad tanto en misiones de vigilancia como en ataques a objetivos prioritarios.

Según el portal consultado, en misiones de ataque estos aviones no tripulados “tienen una gran precisión” debido a los dispositivos que integran su sistema de ataque y vigilancia.

🚨🇺🇸USAF GENERAL ATOMIC

MQ-9 REAPER DRONE TAKES OUT Senior operative of AL-

Qaeda affiliate Hurras Al-Din.



CENTCOM Has conducted a precision airstrike in northwest 🇸🇾Syria

on February 15,2025 he was

a senior finance and logistics official driving in a car. pic.twitter.com/rny39haFMo — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 17, 2025

¿Cómo llegaron a México estos drones?

El día de hoy, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió el sobrevuelo de drones, sin embargo, negó que fuera una operación secreta.

Según la presidenta, esta estrategia responde a una serie de misiones de colaboración, para atender una agenda que beneficia a ambos países.