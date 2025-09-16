Los mejores momentos del Desfile Cívico Militar 2025

GENERANDO AUDIO...

El Desfile Cívico Militar destacó con momentos memorables. Foto: Cuartoscuro

Este 16 de septiembre de 2025, la Ciudad de México celebró el 215 aniversario del inicio de la Independencia con un Desfile Cívico-Militar que marcó varios hitos históricos y emotivos.

A continuación, destacamos varios de los momentos más significativos de esta conmemoración:

Primera Mujer al Mando del Desfile

Por primera vez en la historia, una mujer presidenta encabezó el desfile. Claudia Sheinbaum, como presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, presidió el evento desde el Zócalo capitalino.

En su discurso, reafirmó la soberanía nacional y rechazó cualquier forma de intervencionismo extranjero.

Niños con Espíritu Militar

Decenas de niños, vestidos con uniformes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, participaron activamente en el desfile.

Muchos saludaron a los elementos militares y se tomaron fotos en vehículos puestos especialmente para ese fin.

Algunos también participaron en el programa “Soldado por un Día“, una iniciativa que permite a los menores experimentar actividades militares en un entorno controlado.

Mujeres en el Desfile

La presencia femenina fue destacada en el evento. Contingentes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Colegio Militar estuvieron encabezados por mujeres, reflejando el creciente papel de las mujeres en las fuerzas armadas del país.

Elementos del Ejército en el Metro

Un momento inédito fue la entrada de elementos del Ejército Mexicano al Sistema de Transporte Colectivo Metro en su camino hacia el Zócalo, simbolizando la integración de las fuerzas armadas en la vida cotidiana de la capital.

Aplausos en Paseo de la Reforma

A lo largo del Paseo de la Reforma, los asistentes corearon “¡México, México!” mientras los elementos del ejército marchaban con paso firme, reflejando el orgullo y la unidad nacional.

Contingente Montado en el Zócalo

El contingente montado sorprendió a los asistentes al realizar una formación en la plancha del Zócalo. La destreza de los jinetes y la sincronización de los caballos dejaron una impresión duradera.

Aplausos al Plan DN-III

El contingente del Plan DN-III, encargado de labores de auxilio en situaciones de emergencia, recibió una ovación del público, destacando la preparación y respuesta ante desastres.

Deportistas Militares en el Desfile

Deportistas militares, como Osmar Olvera, desfilaron con orgullo, subrayando la multifacética formación de los militares mexicanos.

Demostración Táctica del Ejército

Elementos del Ejército Mexicano realizaron una breve demostración táctica, mostrando sus habilidades en combate, recibida con aplausos por el público.

Aplausos a las Fuerzas Especiales

El contingente de fuerzas especiales fue aplaudido por la presidenta Claudia Sheinbaum y los asistentes, destacando la preparación y valentía de estos grupos élite.

Binomios Caninos en Acción

Binomios caninos de la Policía Militar desfilaron en la plancha del Zócalo, demostrando su importancia en tareas de seguridad y detección.

Agrupamiento Histórico de Pueblos Indígenas

Con asombro, los asistentes vieron pasar el agrupamiento histórico de los pueblos indígenas, representando la riqueza cultural y la historia de las comunidades originarias.

Carros Alegóricos de Mujeres Heroínas

Diversos carros alegóricos celebraron la importancia de las mujeres heroínas en la historia de México, rindiendo homenaje a figuras femeninas destacadas.

Marina Colorea a Niños en Avenida Juárez

Una integrante de la Marina “coloreó” las mejillas de los niños en Avenida Juárez, acercando a las fuerzas armadas a la población infantil.

Recitación de “A la Patria”

Previo al inicio del desfile, una teniente de la Guardia Nacional recitó “A la Patria“, poema de Manuel Acuña, evocando patriotismo y unidad nacional.

Vehículos y Aeronaves en el Desfile

Un total de 691 vehículos terrestres y más de 100 aeronaves desfilaron, mostrando el poderío y la capacidad logística de las fuerzas armadas.

Paracaidistas “Guerreros Mexicas” en Caída Libre

Los paracaidistas del equipo “Guerreros Mexicas” sorprendieron al público con un salto acrobático en caída libre, en la explanada del Zócalo.

Foto: Cuartoscuro

Este desfile no solo conmemoró la independencia de México, sino que también reflejó la evolución y compromiso de las fuerzas armadas con la sociedad. La participación de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, junto con la integración de tecnología y tradición, hicieron de este evento una celebración única y memorable.

