Foto: Cuartoscuro

En el marco de la 80 Asamblea General de la ONU, el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que México se opone al derecho de veto en el organismo internacional y llamó a garantizar los derechos de las personas migrantes.

Durante el evento “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, De la Fuente transmitió un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reafirmó el compromiso de México con el humanismo mexicano y la democracia como vía de justicia social.

El canciller destacó que una comunidad internacional más democrática es imposible sin un multilateralismo robusto, por lo que México mantiene su rechazo histórico al veto.

“México siempre se ha opuesto desde hace 80 años al derecho de veto que limita el ejercicio pleno de la democracia en las Naciones Unidas”, dijo.

México defiende la migración y los derechos humanos

De la Fuente subrayó que criminalizar la migración es inadmisible, pues los migrantes tienen derechos que deben ser protegidos por las democracias y por la diplomacia internacional.

“Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer también la diplomacia y el multilateralismo”, señaló el funcionario.

En otra intervención, el canciller participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Celac, donde reiteró que América Latina y el Caribe son zona de paz.

Además, expresó la preocupación de México por la crisis en Gaza, donde una comisión internacional ha señalado situaciones de “hambruna” y “genocidio”.

Pidió acciones urgentes para alcanzar un acuerdo de dos Estados, iniciar trabajos de reconstrucción y garantizar seguridad a largo plazo en la región.

