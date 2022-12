No importa la hora, ni el lugar, si es Navidad o Año Nuevo, el trabajo de los fotoperiodistas es una labor ardua que siempre está al tanto de la noticia, sin descanso.

Araceli Martínez, es una fotoperiodista con 27 años de trayectoria, que nunca termina.

“ Días festivos es cuando más trabajo tenemos , obviamente el 24 y el 31 que son fechas familiares, muchas veces no podemos estar en nuestros hogares “.

Mientras todo es celebración a su alrededor, los fotoperiodistas, como Galo Cañas, salen a la calle a retratar la noticia.

Galo indica que su familia si se reúne durante estas fiestas, sin embargo, él llega hasta que la noticia lo deje.

Cerca de la información, pero lejos de casa.

Los sacrificios son muchos.

“Yo hoy por hoy, a veces no veo a mis hijos, mis hijos son adolescentes y desde muy pequeños los he dejado solos, pero últimamente he trabajado prácticamente de sol a sol“.

Araceli Martínez, fotoperiodista