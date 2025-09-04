GENERANDO AUDIO...

La Semana de la Salud se realizará del 6 al 13 de septiembre Foto: Lotería Nacional

El Gobierno de México, a través de la Lotería Nacional y la Secretaría de Salud, presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1718 para difundir la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Billete conmemorativo de la Semana Nacional de Salud Pública

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum considera a la salud como un pilar de justicia social y base de la Prosperidad Compartida.

Subrayó que “al colocar la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en un billete de Lotería Nacional se cumplirá su función de vehículo de transformación social al llegar a millones de personas y que en cada lugar, en cada mano que lo sostenga, recordará que la salud es un derecho del pueblo y una causa nacional que nos une como país”.

Olivia Salomón añadió:

“Que este sorteo sea un símbolo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntas y juntos: un país que apuesta por la vida, que apuesta por su gente, que apuesta por el futuro, con cada cachito que circula, no solo gana quien lo compra, gana México entero”

Detalles del Sorteo Zodiaco No. 1718

El Sorteo Zodiaco No. 1718 se realizará el domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Los cachitos ya están disponibles para su adquisición en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx, con un costo de 20 pesos por fracción y 400 pesos por serie. La transmisión será en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Además, Olivia Salomón recordó que el próximo 15 de septiembre se realizará el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que rendirá homenaje a las y los hermanos migrantes, con 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno y un costo de 200 pesos por cachito.

Semana Nacional de Salud Pública 2025 llega a todo México

En la presentación del billete conmemorativo, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que la salud no es un privilegio, sino un derecho que se cultiva entre todas y todos.

López Elizalde indicó que la develación del billete marca el inicio de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que buscará llegar a más de 20 millones de personas en los 32 estados mediante acciones de salud pública del 6 al 13 de septiembre.

“Cada acción debe permear en donde más se necesita: en las plazas de pueblo, mercados y en cada rincón del país”, señaló.

“La Semana Nacional de Salud Pública 2025 no es solo una campaña, es la lucha por una nación sana”, añadió el subsecretario.

