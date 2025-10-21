Lotería Nacional celebra 45 años de la Comar con billete conmemorativo

GENERANDO AUDIO...

Billete del Sorteo Zodiaco dedicado a la Comar. Foto: Lotenal

La Secretaría de Gobernación y la Lotería Nacional conmemoraron el 45 aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con la develación del billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, que rinde homenaje a las personas que han encontrado protección y nuevas oportunidades en México.

Durante la ceremonia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, destacó que este aniversario reafirma el compromiso del país con su tradición de asilo y refugio humanitario.

“Deseo que este acto sirva de homenaje a quienes cruzan fronteras, superan obstáculos y dejan atrás todo para buscar en México un lugar donde vivir”, señaló.

Billete con causa: solidaridad que se imprime en papel

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que el billete conmemorativo representa una historia de solidaridad y hospitalidad mexicana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Este billete rinde homenaje a esta historia de solidaridad, recordándonos que somos una nación que no cierra puertas, que acompaña y que abraza a quienes buscan un nuevo comienzo”, afirmó.

Salomón subrayó que la institución, con 255 años de historia, forma parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa una política exterior “con rostro humano y profundamente humanista”.

Comar: 45 años de refugio y protección en México

Por su parte, Xadeni Méndez Márquez, coordinadora general de la Comar, resaltó que el billete es un acto de gratitud hacia quienes han hallado en México un nuevo comienzo tras huir de la violencia o la persecución.

“Hace 45 años, en medio de desplazamientos y exilios, México dio un paso histórico: crear una institución civil, humanitaria y laica que encarnara su vocación internacionalista”, destacó.

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri, reconoció que este gesto visibiliza el papel de las personas refugiadas en la vida cotidiana del país, y reafirma que los derechos humanos están al centro de la política mexicana de refugio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Sorteo Zodiaco: un cachito con suerte y humanismo

El billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, con una emisión de 2.4 millones de cachitos, ya se encuentra a la venta en todo el país y en miloteria.mx.

El sorteo se celebrará el domingo 26 de octubre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, transmitido en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.