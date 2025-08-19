Lotería Nacional dedica sorteo especial a paisanos en el extranjero

| 17:19 | José Pablo Espíndola | Uno TV
El Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante” reconocerá a paisanos en el extranjero. Se celebrará el 15 de septiembre con premios por 424 mdp.
Foto: Lotería Nacional

La Lotería Nacional presentó en Nuevo León el Gran Sorteo Especial No. 303, “México con M de Migrante”, un homenaje a las y los mexicanos que, desde el extranjero, continúan contribuyendo al desarrollo del país.

El sorteo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se celebrará el 15 de septiembre, a las 16:00 horas, en el marco del inicio de la Independencia y el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

“Un cachito es gratitud y justicia”

Desde el Palacio Federal de Guadalupe, la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que este sorteo es un reconocimiento a quienes, pese a la distancia, nunca han dejado de ser parte de México.

“Un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes nunca han dejado de ser parte de México”, dijo.

La funcionaria detalló que los recursos recaudados se destinarán a fortalecer el apoyo consular para la comunidad migrante.

Por su parte, Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, señaló que el sorteo simboliza un “grito de amor y raíces” y llamó a participar adquiriendo cachitos que beneficien directamente a la comunidad migrante.

Premios del sorteo “México con M de Migrante”

El Gran Sorteo Especial No. 303 cuenta con una bolsa acumulada de más de 424 millones de pesos (mdp) y una emisión de 4 millones de cachitos, cada uno con un costo de 200 pesos.

Premio Mayor: 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 mdp.

Otros premios:

  • 5 de 10 mdp cada uno
  • 5 de 5 mdp cada uno
  • 15 de 1 mdp
  • 18 de 500 mil pesos
  • 25 de 250 mil pesos
  • 50 de 100 mil pesos
  • Miles de premios por terminación y reintegros

La transmisión se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Lotería Nacional.

