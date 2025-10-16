Lotería Nacional e IPN lanzan billete por 25 años del Archivo Histórico

GENERANDO AUDIO...

Foto: Lotería Nacional

La Lotería Nacional y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron el billete del Sorteo Superior No. 2861, con el que celebran el 25° aniversario del Archivo Histórico del IPN, un espacio dedicado a resguardar la memoria, identidad y legado de una de las instituciones educativas más emblemáticas del país.

El evento tuvo lugar en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, donde la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, encabezaron la develación del billete conmemorativo y firmaron un Convenio General de colaboración académica, científica y tecnológica.

Celebran 25 años del Archivo Histórico del IPN

Durante su intervención, Olivia Salomón destacó que el IPN “es orgullo nacional, semillero de talentos, ciencia y técnica al servicio de la patria”. Explicó que la emisión de este billete conmemorativo es un homenaje a un espacio “profundamente simbólico” que representa un cuarto de siglo de historia politécnica y que viajará por todo el país con “un cachito de la historia del IPN”.

La titular de la Lotería Nacional señaló que el Archivo Histórico es testimonio de la memoria viva de generaciones de mexicanas y mexicanos que han contribuido al desarrollo científico y educativo de México. “Reconocemos su labor de resguardo y custodia de la historia del Politécnico durante estos 25 años”, dijo.

Firman convenio entre Lotería Nacional e IPN

Como parte del evento, ambas instituciones firmaron un Convenio de colaboración que busca fortalecer la relación académica, científica y tecnológica. Salomón subrayó que esta alianza permitirá generar nuevas capacidades y proyectos conjuntos a favor de la innovación y el conocimiento.

“Estoy convencida de que esta alianza abrirá caminos para proyectos que tendrán impacto real en la vida de las y los mexicanos”, expresó la funcionaria, al recordar que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, es la segunda institución más antigua del país y que hoy se suma a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la educación y la ciencia como ejes del desarrollo nacional.

Homenaje a la memoria politécnica

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval celebró la unión de dos instituciones “emblemáticas en la historia de México”, destacando que ambas fueron creadas con causas sociales definidas para beneficiar a la población con menos recursos.

“El billete conmemorativo por el 25 aniversario del Archivo Histórico del IPN es un homenaje a la historia del Politécnico, a la salvaguarda de sus documentos y a la conservación de su legado”, expresó el director del IPN.

Sorteo Superior No. 2861: detalles y premios

El Sorteo Superior No. 2861 se realizará el viernes 17 de octubre, a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos.

De acuerdo con Lotería Nacional, se emitieron 2 millones 400 mil cachitos disponibles en todo el país y en miloteria.mx. Además, el sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional de la Lotería Nacional.