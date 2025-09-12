Lotería Nacional honra a migrantes con Premio Mayor de 255 mdp

GENERANDO AUDIO...

Rendirán homenaje a los paisanos migrantes en el extranjero. Foto: Especial

La Lotería Nacional celebrará el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”. Un sorteo con causa impulsado por el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para rendir homenaje a las y los migrantes y cuyos recursos generados —después del pago de premios— serán destinados a fortalecer la red de consulados de México en Estados Unidos.

Con un atractivo Premio Mayor de 255 millones de pesos, comprando un solo cachito puedes ganar uno de los 10 premios de 25.5 millones de pesos, la institución rendirá homenaje a la grandeza de nuestros paisanos migrantes en el extranjero.

El diseño de los billetes está inspirado en las frases del Himno Migrante del Colectivo Legado de Grandeza, su arte recorre todo el país en los cachitos que celebran la Independencia de México y el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Participa y gana

Hay una bolsa de 424 millones de pesos

Tienes la oportunidad de llevarte hasta 25.5 millones de pesos

El sorteo se realizará el 15 de septiembre a las 16:00 horas y se transmitirá en vivo en las redes sociales oficiales de Lotería Nacional

Foto: Especial

¿Dónde comprar?

Los boletos ya están disponibles en:

Puntos de venta tradicionales de Lotería Nacional y pronósticos deportivos en todo el país

en todo el país En línea en miloteria.mx o en los canales digitales autorizados como TuLotero

Participa y gana en este Gran Sorteo con una bolsa de 424 millones de pesos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]