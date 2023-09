“No voy a ser quien divida la oposición”: Luis Donaldo Colosio no buscará presidencia en 2024

Luis Donaldo Colosio dice que no buscará presidencia en 2024. Foto: Cuartoscuro

Luis Donaldo Colosio Riojas descartó que intente buscar la presidencia de México en 2024. El actual alcalde de Monterrey, Nuevo León, aseguró que no será el “artífice de la división de la oposición”, pues, dijo, eso sería “irresponsable”.

“Mi respuesta es no; mi respuesta, digo, nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro. Me propuse esperar que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras y sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo; yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído por cosas que todavía no ocurren… Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme en mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política, pero no voy a hacer el artífice de la división de la oposición, sería irresponsable”

El hijo de Luis Dolando Colosio, político asesino en la década de los 90, destacó que todavía no está listo para ser contendiente en las elecciones presidenciales que están por suceder en el país en 2024.

“Mi respuesta es no por tres razones: la primera de ellas es porque no es el momento adecuado. Tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que, como servidor público, hay que reconocerlo, es un proceso de maduración, de aprendizaje”

Colosio Riojas afirmó, en un encuentro con medios de comunicación, luego de su participación en la conferencia “Nueva Generación, Nueva Política“, que, entre sus tres razones para declinar a las elecciones presidenciales en 2024, que no está dispuesto a entrar en “riñas inconsistentes”.

“Y finalmente que sea un momento, donde socialmente tenga yo esa confianza de la gente y en segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes”

El mandatario municipal aseguró que este es el momento para estar junto a sus hijos y no de aspiraciones presidenciales próximas.

“Finalmente, una razón muy egoísta, la más egoísta de todas, pero creo que es la más importante: mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos”