Luis Donaldo Colosio pide indulto a Mario Aburto y se dé carpetazo al asesinato de su padre

Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial. Foto: Cuartoscuro.

Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le otorgue el indulto a Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el año de 1994.

Respuesta que dio el político regiomontano después de que en entrevista le preguntaron sobre las intenciones de reabrir el caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Ver más 🔴⚡️#ULTIMAHORA

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo @colosioriojas, le pide al presidente @lopezobrador_ que otorgue el indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre el excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.

📹El Norte pic.twitter.com/k0xBhv5Yve — César Cepeda (@cesarmty) January 29, 2024

“Cada 3 a 6 años sale (…) antes deberían salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, que estén reciclando el tema con tal de sacar alguna raja política”. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey.

“Justicia mexicana quedó a deber en su momento”: Colosio

El hijo del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además del indulto, también señaló que se le ponga carpetazo final al caso.

Para el alcalde de Monterrey, es momento de iniciar la reconciliación a través del perdón y darle la vuelta a la página.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto en manos de otra justicia porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo”. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey.

Finalmente, Colosio Riojas manifestó que las intensiones de reabrir el caso no le afecta personalmente, pero le incomoda, por lo que solicitó ya no se use políticamente el tema.

“No me afecta personalmente, pero me incomoda, es incómodo (…) toca fibras un poco más sensibles y es un tema donde más adelante también tengo que dar la cara a mis hijos con qué fue lo que les pasó a sus abuelos y esto ciertamente no ayuda (…) Que ya no se utilice políticamente es todo lo que pido”. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey.

¿Quién es Mario Aburto?

Mario Aburto Martínez es conocido por ser el principal acusado y condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un político mexicano que fue candidato del PRI a la presidencia de México en 1994. El asesinato de Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, durante un mitin de campaña.

Mario Aburto Martínez fue detenido poco después del asesinato y, tras un controvertido juicio, fue condenado a 45 años de prisión por ser el autor material e intelectual del asesinato de Colosio.

El caso de Mario Aburto ha estado marcado por controversias y teorías de conspiración a lo largo de los años. Ha habido dudas y preguntas sobre si actuó solo o si hubo otros involucrados en el asesinato del candidato. A lo largo del tiempo, ha habido varios intentos legales y peticiones de la revisión de su condena.

Hasta el momento, Mario Aburto Martínez continúa cumpliendo su sentencia en prisión.