¿Quién es Luz Elena González, próxima secretaria de Energía?

La exsecretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, estará al frente de la Secretaría de Energía en la próxima administración federal, según anunció este jueves Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa. Además de haber estado al frente de las finanzas de la capital, cuenta con trayectoria política en el ámbito federal y local, en temas de administración y medio ambiente.

Hasta el 6 de junio pasado, Luz Elena González Escobar fungía como secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, cargo al que renunció para incorporarse a “otras tareas del proyecto de transformación”, sin darse mayores detalles.

¿Quién es Luz Elena González Escobar?

En lo académico, Luz Elena González Escobar cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de una maestría en Gestión de la Ciudad por la Universidad de Cataluña, en España, así como estudios avanzados en Leadership for Environment and Development (Liderazgo para el Ambiente y Desarrollo) por el Colegio de México (Colmex).

Mientras que su trayectoria profesional y política abarca desde la administración en la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador hasta la de Claudia Sheinbaum, pasando por la gestión de Marcelo Ebrard, ocupando diversos cargos.

2000 a 2003: directora Ejecutiva de Integración de Políticas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina, con Sheinbaum al frente.

capitalina, con Sheinbaum al frente. 2003 a 2006: directora de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

2007 a 2008: directora del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal

2010 a 2013: coordinadora general de Desarrollo Educativo y Pedagógico de la Secretaría de Educación del Distrito Federal (Sedu).

Siendo que entre 2012 y 2018 laboró en la iniciativa privada, con diversos cargos, como el de asesora en la empresa Fármacos Sarovi S.A. de C.V. entre 2014 y 2018

También ha fungido como asesora en el Instituto Nacional de Ecología, así como en la subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnat).

En tanto que su mayor reto hasta ahora había sido la titularidad de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, luego de que Sheinbaum Pardo fusionó en esta superdependencia las labores financieras de la capital con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Finanzas, cubriendo desde la planeación y asignación del presupuesto, hasta la administración de la nómina local.