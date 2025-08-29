GENERANDO AUDIO...

Buscar a personas desaparecidas no debería implicar riesgos. Fotos: Cuartoscuro

La búsqueda de personas desaparecidas en México es una dolorosa realidad que no limita en la angustiante incertidumbre por la ausencia de un ser querido. Por esta incansable labor se ha llegado a perseguir hasta el asesinato, siendo las madres buscadoras las principales víctimas.

El reciente caso de una madre buscadora en Zacatecas, Aida Karina Juárez Jacobo, quien comenzó a buscar a su hija en junio pasado, se suma a las lamentables pérdidas relacionadas con la violencia que empaña al México actual.

Madres buscadoras asesinadas, informe más reciente

De acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI), la búsqueda de personas desaparecidas en México es una actividad de alto riesgo y esta lucha debería llevarse a cabo sin miedo.

El informe “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, de la organización no gubernamental, publicado en julio de 2025, indicó que en México al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas entre febrero de 2011 y mayo de 2025.

De la cifra, la mayoría de los casos son mujeres con 16, de los cuales…

11 asesinatos corresponden a madres

corresponden a madres 2 , a hermanas

, a hermanas 2 , a esposas

, a esposas 1, a activista

La investigación detalló que el año más letal para las mujeres buscadoras fue 2022, con el registro de seis asesinatos.

Estados con más asesinatos de madres buscadoras

Respecto a los estados donde ocurrieron más asesinatos AI enumeró a:

Guanajuato (con 3)

Jalisco (2)

Sinaloa (2)

Sonora (2)

AI puntualizó que las cifras anteriores podrían ser mayores debido a que algunas familias tienen miedo a denunciar públicamente por su situación de riesgo.

Crisis de personas desaparecidas en México

La organización destaca en el informe que la crisis de de personas desaparecidas y no localizadas en México es mayor a 128 mil casos.

Señaló que las madres, hijas y esposas buscadoras se han organizado en 234 colectivas a lo largo del país y que su investigación integra la experiencia de más de 600 mujeres que compartieron las principales violencias y afectaciones que enfrentan al realizar la búsqueda.

Las dificultades que enfrentan las madres buscadoras

De acuerdo con Amnistía Internacional, su compromiso en la búsqueda de un ser querido implica:

La relación de las desapariciones forzadas con la pobreza ; las personas que viven en la pobreza son más vulnerables a la desaparición forzada

; las personas que viven en la pobreza son más vulnerables a la desaparición forzada Las familias soportan más cargas económicas para llegar a fin de mes

para llegar a fin de mes A menudo, las buscadoras sufren trastornos graves como hipertensión, fatiga crónica y otros síntomas de estrés, angustia y depresión

El reporte incluye que ante las omisiones e ineficiencia de las autoridades mexicanas, las familias han asumido las labores de búsqueda formándose en temas como leyes, identificación y análisis de restos, excavación de fosas y apoyo psicosocial a otras mujeres y familias.

Amnistía destacó la importancia de la búsqueda de personas desaparecidas, enfatizando que es una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil, en el que los buscadores se enfrentan a un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarles la vida.

