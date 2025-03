Madres buscadoras de Tamaulipas acuden a Palacio Nacional y solicitan audiencia con Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Las madres buscadoras dijeron llevar pruebas. Foto: Julio Sánchez.

Un grupo de madres buscadoras del estado de Tamaulipas acudió este viernes a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y colocaron lonas con fotografías de sus familiares.

Reciben a madres buscadoras de Tamaulipas

Fueron recibidas por el Área de Atención Ciudadana de la Presidencia de México, y posteriormente canalizadas a la Comisión Nacional de Búsqueda, ubicada al sur de la Ciudad de México.

En entrevista con Unotv.com, las madres buscadoras de diversos colectivos dijeron que vinieron a la capital porque en el estado de Tamaulipas no han sido atendidas.

Aseguran tener evidencias de predios con restos humanos

Mostrando fotografías, aseguraron tener evidencia de predios con restos humanos, algo que, dicen, no ha sido reconocido por el Gobierno estatal.

“Me molestó mucho que el Gobierno del estado haya dicho que no era cierto lo que estábamos publicando de los sitios de exterminio; traigo evidencia para que vean y me digan en mi cara que no es cierto. Yo tengo 10 años trabajando y yo no busco política, nada más quiero que me digan a mí que no existen estos sitios en Tamaulipas”, externó Alejandra, del colectivo De Frente Hasta Encontrarte.

“Por decir, aquí estaban en tambos, o sea, a mí ya lo de Jalisco ya no me espantó por lo que lo que hemos visto, son horrores, tambos con carne humana”.

Alejandra, colectivo De Frente Hasta Encontrarte.

Lamentaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no las recibiera. Para Rosa María, madre de desaparecido en Tamaulipas, “duele que venimos desde lejos y no se nos reciba como debe de ser, tienen un compromiso hacia la sociedad y no lo hacen y minimizan las cosas que pasan allá”.

Destacaron que tenían la intención de informarle sobre lo que han encontrado en 10 años de trabajo como buscadoras.

“Quería evidenciar esto a la presidenta y que vea el trabajo, que esto no es política, que no minimicen el trabajo de nosotras las buscadoras (…) Pues no saben, creen que hay unas personas que buscan recurso económico esto no, nosotros somos buscadoras y no con fines políticos, y le traía evidencia para que viera y no le traía dichos, ni palabras tampoco, yo le traigo la evidencia aquí y no nos quisieron recibir, no sé cómo dice que van a tener un acercamiento con las víctimas y no nos reciben”.

Alejandra, colectivo De Frente Hasta Encontrarte.

Al salir de Palacio Nacional con su oficio firmado, las madres buscadoras se trasladaron a las oficinas de la Comisión Nacional de Búsqueda.