“Estado no cumple con protección a madres buscadoras”: Alejandra Cullen

GENERANDO AUDIO...

Madres buscadoras. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Cullen, analista política, consideró que, con la reunión entre madres buscadoras y autoridades federales, se reconoce la existencia del problema de desaparición forzada en México. Aunque criticó la manera en la que las autoridades federales han actuado frente a los colectivos de búsqueda.

“Por primera vez tenemos un evento donde escuchan a las madres buscadoras y a estos colectivos de búsqueda de desaparecidos, de alguna manera es una forma de reconocer que existen los desaparecidos… No tienen datos, no tienen nada registrado. Para ellos este problema no existía y tienen que empezar de cero. Llevamos 18 años de guerra con el narco. El tema de los desaparecidos está en la agenda pública desde el Gobierno de Calderón, al que tanto han criticado en la 4T”.

[TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum pausa iniciativas contra desapariciones para dialogar con madres buscadoras]

En entrevista durante el noticiero A las nueve con Uno, lamentó que el Estado mexicano no dote de protección a las integrantes de búsqueda de la sociedad civil.

“No les dan protección… en los hechos, lo que encuentras, es como en el caso de María Teresa, que están sujetas a que las asesinen a mansalva en sus casas porque no tienen la protección que el Estado está obligado a ofrecerles, porque para eso existe un mecanismo de protección. Lo que vemos es que el Estado no está interviniendo”.

Para Alejandra Cullen, existen dos razones por las cuales las autoridades no están investigando de manera clara y efectiva.

“Hay dos razones: o no está haciendo su trabajo por complicidad, o no está haciendo su trabajo porque no entienden de qué se trata el trabajo del Gobierno mexicano. No sólo es un problema de los Gobiernos estatales, sino también del Gobierno federal”.

[TE PUEDE INTERESAR: ONU iniciará procedimiento de investigación por crisis de desapariciones en México]

La analista política aseguró que no es posible avanzar en el tema de desaparición forzada si no se cuenta con investigaciones bien hechas.

“Cómo podemos descartar la desaparición forzada si no tenemos verdaderas investigaciones sobre qué está pasando… El Estado lo que hace es lavarse las manos de manera permanente. Por su puesto, tendría que ser el Estado el que tendría que estar investigando, porque eso es lo que sucede en los países en donde hay un Estado de derecho. Aquí lo que hacen es volver en un circo las escenas del crimen, en vez de protegerla”.