Madres migrantes en México, sin festejo de 10 de mayo

En medio de la lucha por una vida mejor, las madres migrantes de América Latina enfrentan obstáculos difíciles en su camino hacia Estados Unidos.

Mónica, una migrante ecuatoriana y madre de dos adolescentes, cuyo amor por sus hijos la impulsa a seguir adelante a pesar de los desafíos, permanece desde hace dos meses en la capital mexicana, con la esperanza de alcanzar el sueño americano, hoy limpia parabrisas en un cruce de calles.

“Sí, mis hijos me inspiran para seguir adelante, para luchar con ellos, porque la verdad que uno cuando está con sus hijos, uno tiene que luchar”, expresó Mónica.

Sin embargo, el camino hacia el norte está plagado de peligros y adversidades. Luisiannys, una joven venezolana de 21 años, relató cómo ha enfrentado la violencia y los riesgos mientras carga a su pequeño hijo Lyan en un campamento cerca de la Av. 100 Metros en la capital mexicana.

“A mí me golpearon recién cesareada, porque yo no di a luz normal, yo fui cesárea, y a mí me golpearon y me desmayaron, porque el de migración estaba forcejeando conmigo y como yo no me dejaba”, compartió Luisiannys.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, advierte sobre el ambiente hostil que enfrentan estas mujeres en su travesía.

“Para familias, madres con niños chiquitos, eso es sumamente difícil porque tienen que empezar de nuevo, muchas veces son extorsionadas, robadas; hay todo tipo de asaltos, hasta violencia sexual”, afirmó Kuhner.

A pesar de las dificultades, estas mujeres no pierden la esperanza. Yusneida Veliz, otra migrante venezolana, comparte sus aspiraciones para su hija: “Yo por lo menos le digo a ella que, el único consejo que yo le doy es que cuando llegue allá, que se ponga a estudiar, para que sea alguien en la vida”.

Según datos del Instituto para las Mujeres en la Migración, en México se registró la llegada de cerca de 120 mil madres migrantes en el último año. Gretchen Kuhner insta a cambiar las políticas migratorias para brindar mayor protección a estas familias vulnerables.

“Hemos estado exigiendo al gobierno mexicano que cambie su política migratoria, porque tiene que estar acorde con las necesidades de protección, de las familias, de las madres con niñas y niños chiquitos”, declaró Kuhner.

En el Día de las Madres, estas mujeres enfrentan la realidad de estar lejos de sus seres queridos y de celebrar en soledad.

“Bueno, el día de las madres aquí para mi, va a pasar normal porque estamos solas”, compartió Juliani De la Rosa, una migrante venezolana, evidenciando la difícil situación que enfrentan estas madres en su búsqueda de un futuro mejor.

La historia de estas mujeres es solo una muestra de las miles que atraviesan fronteras en busca de oportunidades para sus familias, enfrentando desafíos que ponen a prueba su fuerza y determinación.