Un grupo de madres de víctimas de feminicidio provenientes de Chiapas y el Estado de México mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo justicia y una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Algunas de ellas denuncian retrasos en los procesos judiciales y la posible liberación de los responsables. María Cruz Velazco, madre de una víctima, declaró que lleva tres días en huelga de hambre.

“No voy a levantar mi huelga de hambre, no me voy a ir de aquí hasta que ella me reciba”.

Otras madres, como Flor Alcázar, señalaron que los casos de sus hijas no han avanzado.

“Que se agilice el caso de mi hija. Porque ahorita no hay ningún detenido y sigo esperando justicia. Lo que pido es que la presidenta haga su corazón grande y que nos reciba”.

Exigen endurecer penas para feminicidas

Entre las manifestantes está Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, quien exige a la Fiscalía del Estado de México penas más severas para los responsables de feminicidio.

“Después de cinco años, él pagó por haber torturado a mi hija, haberla violado en superioridad numérica, haberla lapidado, haberla privado de la libertad y haberla enterrado”.

Las madres también criticaron la instalación de vallas metálicas en Palacio Nacional antes de las marchas del 8M.

“No venimos a quemar, no venimos a romper. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué estos muros? Nuestras niñas están muertas. Nuestras siluetas representan a nuestras hijas y mujeres asesinadas. Ellas ya no pueden hacer nada, nosotras somos su voz”.

Permanecerán en plantón hasta el 8M

El grupo de madres anunció que pasarán la noche frente a Palacio Nacional, en espera de que colectivas feministas se unan a su protesta en la marcha del 8M.

En la plancha del Zócalo colocaron los nombres de víctimas de feminicidio y realizaron nuevas pintas en las vallas colocadas en torno a Palacio Nacional.