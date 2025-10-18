Maíz, frijol y leche: así quedan los nuevos precios de garantía publicados por Sader

SADER ajusta el Programa de Precios de Garantía 2025; apoya a pequeños productores, pero genera incertidumbre en el campo.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2025, operado por SEGALMEX–Alimentación para el Bienestar, con el fin de fortalecer los ingresos de pequeños productores de granos y leche.

Entre los cambios más relevantes, el programa incorpora el maíz nativo o criollo pigmentado como proyecto piloto en Tlaxcala, Puebla y Estado de México, buscando impulsar comunidades indígenas y variedades tradicionales.

Los precios de garantía quedan así:

  • Maíz híbrido (blanco y amarillo): $7,000 por tonelada
  • Maíz nativo pigmentado: $8,000 por tonelada
  • Frijol: $27,000 por tonelada
  • Leche: $11.50 por litro

Además, se definió como pequeño productor a quien posea hasta 5 hectáreas de riego o temporal. Los límites de apoyo por productor serán de 35 toneladas para maíz híbrido, 15 para maíz criollo o frijol, y 30 litros por vaca en el caso de leche.

Críticas al enfoque del programa

Aunque el objetivo es respaldar a pequeños productores, el nuevo esquema excluye a los productores comerciales que aportan más del 70% de la producción nacional de maíz, lo que reduce la certidumbre productiva del sector.

En el caso del frijol, el precio de garantía de $27,000 por tonelada supera ampliamente el precio de mercado (entre $10,000 y $14,000), lo que podría desalentar a compradores privados y generar competencia desleal.

Para la leche, el precio garantizado también se mantiene por encima del mercado, lo que distorsiona la operación del abasto social y afecta a las empresas privadas del sector lácteo.

Llamado a revisar el modelo

Expertos y organizaciones rurales plantean que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) revise el programa por posibles distorsiones de mercado.

El documento advierte que México produce sólo el 49% del maíz que consume, por lo que limitar los apoyos a pequeños productores no contribuye a la autosuficiencia alimentaria.

Entre las recomendaciones destacan reformular el programa con criterios técnicos, separar la asistencia rural de la política de mercado y garantizar ingresos también a productores comerciales para mantener la rentabilidad del campo mexicano.

