Gobierno de México decreta prohibición del maíz transgénico para uso humano, lo deja para forraje e industria

Con una modificación a su decreto de diciembre de 2020, el Gobierno de México ratificó la prohibición al uso de maíz transgénico para alimentación humana, aunque lo permitirá únicamente para uso animal e industrial, dando fin así a las tensiones con su mayor socio comercial, Estados Unidos.

Asimismo, a través del nuevo decreto, publicado este lunes por la Presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno federal acota que el uso del maíz genéticamente modificado (transgénico) en México será permitido en forraje e industria sólo hasta que encuentre un sustituto.

¿Cómo queda el tema del maíz transgénico en México?

Pese a que en diversas de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el permiso para fines no relacionados con el consumo humano tendría un plazo, renovable, de uno o dos años, en el decreto reciente no se estipula una fecha límite, dejando la revocación y emisión de nuevos permisos a la Cofepris.

“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podrá otorgar autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana” Presidencia de la República, DOF

Y es que el decreto anterior, emitido el 31 de diciembre de 2020 a través del DOF, ordenaba la eliminación de “liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado” antes del 31 de enero de 2024, sin distinción de usos de este tipo de grano.

De igual forma, a través del escrito del 13 de febrero de 2023, la administración de López Obrador instruye a la Cofepris, a cargo de la Secretaría de Salud, “un protocolo de investigación conjunta a efecto de que, bajo su coordinación, se realice por parte de dicha entidad y las instancias equivalentes de otros países un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud”.

Cofepris y @US_FDA acuerdan visión hacia el futuro con plan de ejecución 2023, el objetivo es garantizar seguridad, calidad y eficacia de medicamentos en 🇲🇽y 🇺🇸en beneficio de la salud de ambas naciones https://t.co/XoIGGLTcKI pic.twitter.com/ljzWeo2JT7 — COFEPRIS (@COFEPRIS) February 13, 2023

Esto último, de conformidad con lo referido por AMLO en diversas mañaneras, en las que aseguró que se presentaría la propuesta a Estados Unidos para que sus instituciones formen parte del organismo de investigación.

Mientras que como “periodo de transición” para el desarrollo e implementación de las acciones, y programas de promoción de alternativas agroecológicas y saludables, estipula del 14 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2024.

¿Por qué modificó el gobierno el decreto contra el maíz transgénico?

Por otra parte, en el escrito el Gobierno de México apuntó que prohibición “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones”, a la vez de reiterar que México es “de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos”.

Mientras que la decisión de prohibir el maíz transgénico, así como el uso de glifosato como herbicida, cuyo fin será el 31 de marzo de 2024, generó tensiones con Estados Unidos tras su publicación en 2020, ya que México le importa 17 millones de toneladas de la variedad transgénica de maíz amarillo, utilizado principalmente para el forraje y distintas industrias, entre ellas, la fabricación de alimentos como frituras.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) mexicano había advertido que esa decisión afectaría “la seguridad alimentaria en América del Norte”, mientras Estados Unidos amagaba con recurrir a un panel de solución de controversias en el marco del acuerdo de libre comercio T-MEC.

A diferencia de ese grano, México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, no transgénico, base de la dieta de sus 126 millones de habitantes, por su uso principalmente en tortillas.