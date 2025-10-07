GENERANDO AUDIO...

El abogado David Peña confirmó que sí existen reportes de maltratos a mexicanos detenidos en Gaza por las fuerzas israelíes, tras su participación en la flotilla Global Sumud, misión humanitaria que buscaba entregar ayuda a la población palestina. De acuerdo con el asesor legal, se espera que el Gobierno de México presente una denuncia internacional por las violaciones a los derechos de los seis connacionales.

Violaciones a derechos humanos de mexicanos en Gaza

En entrevista para el noticiero A las nueve en Uno, Peña explicó que los mexicanos detenidos se comunicaron con sus familias y confirmaron que sí hubo abusos durante su detención.

“Fueron seis mexicanos, que fueron violados sus derechos, que fueron detenidos injustamente, encarcelados ilegalmente, procesados arbitrariamente, sin asistencia legal, sin traductor, expulsados de un país y que todo ese cúmulo de violaciones tendría que ser denunciado por México a nivel internacional”, declaró.

El abogado señaló que la detención fue ilegal y que existieron irregularidades en el proceso. “La muestra de inatención al marco internacional de derechos humanos y de obligaciones internacionales que han quedado de manifiesto por parte del gobierno israelí, se suma ahora a esta serie de atropellos, de violaciones cometidas, no sólo en contra de connacionales, sino en contra de 478 personas de 48 nacionalidades”, señaló.

Regreso de los seis mexicanos desde Estambul

Los connacionales Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruíz Gaitán se encuentran en vuelo hacia Estambul, Turquía. Desde esa ciudad tomarán un avión a México, donde se prevé su llegada la mañana del miércoles 8 de octubre.

Peña explicó que salieron desde Amán, Jordania, junto con activistas de otros países latinoamericanos. “Harán una escala en Estambul, unas seis horas y de ahí volarán a México”, precisó.

Reportan abusos y tratos degradantes

El abogado confirmó que uno de los activistas, el periodista Ernesto Ledesma, sufrió agresiones durante su detención. “Lo golpearon, lo tiraron en el piso, con las manos hacia atrás, se montaron encima de él, lo golpearon y trae dolores en la parte baja de la espalda”, relató.

Añadió que también fueron sometidos a tratos humillantes y degradantes dentro de la prisión israelí. “El propio gobierno israelí les gritaba y humillaba, se veía en los videos”, mencionó.

México evaluará denuncia internacional

El representante legal indicó que, tras su llegada, se buscará una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir las acciones que el Gobierno mexicano adoptará. “Sería un precedente muy adverso de la diplomacia mexicana que no hubiera una denuncia por parte del gobierno mexicano para sus connacionales”, afirmó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]