La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, mejor conocida como Malú Mícher, miembro del equipo de trabajo de Marcelo Ebrard, acusó que fue agredida por policías al tratar de entrar al World Trade Center, de la Ciudad de México, para atestiguar el conteo de votos de la encuesta de Morena, con la que definirán quién será su candidato en las presidenciales de 2024.

El video de la agresión circula en redes sociales y muestra cómo a la senadora se le niega el paso a empujones, aun cuando portaba los gafetes que le acreditaban el acceso:

La senadora, representante de Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena, informó, en un video que publicó en X, antes Twitter, que, pese a que presentaba las respectivas acreditaciones, fue objeto de la agresión: “Qué lamentable”.

“No me dejaron pasar. Aquí tengo los gafetes, les dije. Ya no vas a pasar. Lo que hice fue decirle a mis compañeros “vamos a pasar” y movimos la valla. Inmediatamente después, me echaron a cinco policías, con el riesgo de una puerta de vidrio, a punto de romperse”.